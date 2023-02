Censo 2022: "Se llevan el dinero de los marplatenses a La Matanza"

El senador provincial de Juntos por el Cambio, Alejandro Rabinovich, le respondió a su par Pablo Obeid, quien había asegurado que "los números del censo guardaban total consistencia", luego de que el INDEC informe que Mar del Plata cuenta con 682.605 personas.

En ese marco, Rabinovich en exclusiva con "Regreso" CNN (FM 88.3) manifestó: "Sabemos que parte de la construcción del kirchnerismo es una mentira constante y lo anunciamos hace más de un año. Nos dijeron que era un disparate, pero con el informe se corroboró la denuncia que establece que los fondos de 134 municipios son destinados hacia La Matanza".

Acerca de la denuncia, explicó que hace unos meses el fiscal les había pedido "mayores pruebas" para llevar la causa, por lo que le insistieron que espere los números del censo y una vez que conocieron el resultado, afirmó que se dieron cuenta de que "hubo una situación anómala en las cifras".

"Cada vez que hay un censo se utiliza un número y se lo proyecta. Tal proyección genera que tenga más cantidad de dinero debido a que este ingresa en base al coeficiente de distribución de la coparticipación de Provincia", señaló el senador por la Quinta Sección electoral .

Sobre esto último, ejemplificó que la proyección de "La Matanza tendría 2.200.000 y dio 1.800.000", por lo que advirtió que "se quedaron con 90 mil millones del resto de los Municipios".

En ese marco, añadió: "El intendente Valenzuela pide que le devuelvan el dinero a los municipios correspondiente y con el censo oficializado, Kicillof debería dar marcha atrás".

"La utilización que el Gobierno le da al INDEC es desopilante. No le creen al número porque trucharon la inflación, despidieron personal y le regalaron dinero a la Matanza", subrayó.

Acerca de las declaraciones de Obeid, sostuvo que los senadores deberían "estar unidos y solicitar que le devuelvan el dinero a Mar del Plata". Al mismo tiempo, remarcó que es Mar del Plata, pero también tiene que representar a sus compañeros, "como Paredi en Mar Chiquita".

"El dinero no es de Montenegro o una gestión, sino que es de los marplatenses. Se están llevando el dinero de los marplatenses a la Matanza. No hay una grieta y me llama la atención que nos los defiendan", concluyó Rabinovich.

Escuchá la nota completa: