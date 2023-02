Preocupación por el estado del HIGA: denuncian que la lavandería quedó inutilizable

La realidad sanitaria en Mar del Plata, y sobre todo el estado de Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Oscar E. Alende" (HIGA), genera una gran preocupación en profesionales y pacientes al ser uno de los centros de atención más importantes de la región.

En las últimas semanas comenzaron a circular fotos y denuncias por cortes de gas, deterioro en la mayoría de las salas, humedad, techos agujereados, ascensores inutilizables y ahora se sumó la falta de lavandería.

"Toda esta situación de falta de inversión y un déficit en la infraestructura hospitalaria genera una sobrecarga laboral en los profesionales de salud, la enfermería y también una carencia en la calidad de atención que deben brindarle a los pacientes", manifestó Martin Montes, integrante de la Comisión Nacional de UTEN (Unión de Trabajadores de Enfermería Nacional), en diálogo con El Marplatense.

En esta línea, afirmó que desde la entidad "entendemos que es una estafa a todos los contribuyentes, ya que a través de sus impuestos pagan el mantenimiento de la institución. Por eso reiteramos y hacemos responsables a los directivos y de forma indirecta al director de Zona Sanitaria XVIII".

Ante las múltiples denuncias, el interbloque de concejales de Juntos presentaron en el HCD un pedido de informes para conocer las explicaciones por el estado de nosocomio y otras irregularidades detectadas en el sistema de salud a nivel local.

"Creemos que hay una gran responsabilidad del gobierno provincial, solamente se derivó un 8% del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires a infraestructura y de ese número, que rondaba en 554 mil millones de pesos, sólo 162 mil millones van a ir dirigidos al área de salud. Eso equivale en un 2,94% del presupuesto total para este año", señaló Montes.

Este contexto, "lo que también me lleva a dudar si esta situación es algo hecho adrede. Un hospital donde no funcione el sector de lavandería, va a requerir seguramente y si se rompen todas las máquinas, tercerizar el servicio. Esto es una presunción mía porque no entiendo cómo puede haber una desinversión en un área de salud, tan crítica y tan fundamental en infraestructura y mantenimiento".

"Entiendo que podría llegar a haber algún tipo de negociado de querer tercerizar el área de lavandería del hospital que es lo que uno puede llegar a presuponer", recalcó.

Asimismo, puntualizó que esta falta de planificación e inversión en la salud es un problema a nivel nacional: "Si mal no recuerdo, se derivaron poco más de 4 billones de pesos en políticas de género y apenas 1.5 billones de pesos para el área de salud".

"Claramente me parece que las prioridades de los gobiernos, los administradores de turno, deberían estar volcadas en los tres pilares fundamentales que son la salud de su pueblo, la educación y la seguridad para que puede desarrollarse de manera adecuada", concluyó.