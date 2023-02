No más fotos de recetas: "No es una cuestión de oposición sino de control"

Desde este martes rige al reglamentación de la Ley de Recetas Electrónicas o digitales que deja sin efecto las fotos de recetas vía whatsapp o mail que habían sido implementadas en pandemia por una cuestión de accesibilidad.

El Gobierno oficializó que ahora solo se podrá adquirir la medicación en farmacias o droguerías a través de una orden en papel o con la receta digital confeccionada a través de un médico con firma certificada y una identificación mediante código de barra o código QR. Esta normativa alcanza también a las personas con enfermedades crónicas, que habían sido exceptuadas en su momento.

La medida es el marco del control porque previene el retiro duplicado de medicamentos como el caso de los psicofármacos que se encuentran en un mercado clandestino por usarse como drogas.

En el caso de las recetas digitales de PAMI, el procedimiento será el mismo a como venía siendo hasta ahora y lo mismo será para obras sociales o prepagas, por contar con recetas que se emiten a través de plataformas o aplicaciones.

Sobre esto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Della Maggiora dialogó con El Marplatense y dijo: "Para nosotros esto no es una novedad. Si entiendo que en pandemia, cuando existían las dificultades para ir al médico, hubo que optar por una situación desprolija que son las recetas por fotos o fotocopias o en redes sociales, teniendo en cuenta aquellas recetas que contenían prescripciones de psicofármacos, que tienen que quedar archivadas"

"Esto se está resolviendo ahora con el tema de la receta digital, donde una vez dispensada, desaparece o sea que no puede usarse más de una vez. Anteriormente con una en el whatsapp, podían comprar más de un psicofármaco porque no había forma de controlarlo. Eso fue desprolijo en función de la necesidad que había", mencionó Della Maggiora.

"A partir de ahí se empezó a trabajar con las recetas electrónicas que para nosotros no son nuevas, porque con PAMI lo implementamos desde antes de la pandemia. Solo queda solucionar el tema de la receta duplicada para aquellos medicamentos que lo requieren, como los antibióticos. Pero me parece que no es una cuestión de oposición sino de control. Son nuevos sistemas que van surgiendo con el avance informático", aclaró el presidente del Colegio de Farmacéuticos.

"Mañana seguramente va a haber algunos problemas en las plataformas sobre todo con respecto a la seguridad social, aquellas recetas que se necesitan para el copago, que depende de cada obra social o prepaga y que deben adaptarse al decreto o reglamentación dictada por la Provincia", continuó Della Maggiora.