Violencia de género en Mar del Plata: la fiscalía recibe un promedio de 2400 denuncias al año

En el marco del aumento en las denuncias por violencia de género, la fiscal Graciel Trill manifestó que el "75% de las víctimas son mujeres" y comentó la gran cantidad de personas que finalizan una relación violenta, pero vuelven a retomarla con una nueva persona.

Cada vez son más las personas que se animan a denunciar hechos de violencia de género, y en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), la fiscal Graciela Trill aseguró: "En la fiscalía tenemos un promedio de 2400 causas anuales, donde en un 75% son mujeres las denunciantes. Más allá de que la cifra asusta, debemos rescatar que es positivo que la gente se acerque, denuncie y busque una solución".

Al mismo tiempo, aclaró que hay quienes viven en violencia y "no dicen nada", generalmente porque mantienen "relaciones tóxicas" que se vuelven "normales" en ellos -alejarse de su familia y control de celular- hasta que muchas de ellas "terminan en situaciones trágicas".

"También hay casos de violencia reiterada hasta que la víctima denuncia, otros en que la violencia perdura en el tiempo y el victimario rompe ese vínculo pero vuelve a contraer una relación violenta, y por último, sucede mucho en un ámbito con sustancias de por medio", agregó la doctora.

En cuanto a los casos en que una víctima vuelve a caer en relaciones violentas, explicó que muchas veces se debe a "cómo aprendió a construir relaciones en su infancia" y sin justificarlas, añadió: "Eso requiere una intervención y hay que celebrar que algunos organismos del Poder Ejecutivo lo hacen sobre la construcción de nuevas masculinidades, en la que se reconoce la situación en que se vive".

Acerca del reciente caso en que una amiga de la víctima pulsó el botón antipánico cuando su ex pareja la agredía, señaló: "El botón antipánico no solo se presiona, sino que graba la conversación y ello luego sirve en el debate oral y público para evidenciar la violencia. Es importante para la prueba, pero no dejan de ser intrusivos en la vida de la víctima. No pueden ser una forma de vida".

"Antes no se hablaba y las víctimas no tenían a donde recurrir. Hemos madurado como sociedad. No hay que concebir un amor en base al control, una autoridad o una persona que dice qué puedo o no hacer", aclaró la fiscal.

La Comisaría de la Mujer es el ámbito en que reciben dichas denuncias. Hay un esquema de intervención con el juzgado de familias y le ofrecen a la víctima un lugar donde alojarse. De igual manera, las demás comisarías deben estar a disposición para recibir cualquier tipo denuncia.

"Somos conscientes que hay una cifra negra de temas que no se denuncian. Por ejemplo, desde hace dos años cada vez hay más denuncias de violencia de género en personas de la tercera edad", concluyó.