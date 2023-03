Anahí Correa, árbitro marplatense: "Me veían raro, pero nunca me importó"

La árbitro de la Liga marplatense de Fútbol, Anahí Correa, contó cómo viven las mujeres en la profesión, el camino que debió transitar para alcanzar su sueño y cuando dirigió en las infantiles, mencionó que el problema "no son los chicos, sino los padres".

Correa, de 24 años, terminó el curso para convertirse en árbitro durante 2018 y desde ese entonces, supo dirigir en la Copa TNT que organizó la empresa en el predio de Aldosivi.

La marplatense no dejó los estudios de lado y a la par del deporte, lleva una fuerte pasión por la ciencia. Estudia bioquímica y trabaja en una clínica biológica de medicina alternativa.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la joven explicó en Mitre Mar del Plata (FM 103.7) acerca de la referente de las árbitros marplatenses: "Mayra Araujo se hizo sola y ahora dirige en España. Logró muchas cosas y nos inculcó que haya unión entre nosotras. Fue la primera en llegar a Primera División, al mismo tiempo que logró estar en la primera terna femenina de la máxima categoría".

"Me veían raro y como marimacho. Hace siete años le conté a mi mamá que quería jugar al fútbol y aún no había categorías femeninas. Nunca me importó, sabía que era lo que me gustaba. A los 18 años necesitaba trabajar y estudiar, al consultarlo con una amiga, me contó que el curso de arbitraje era gratuito y me atrajo rapidísimo", aseguró.

Incluso en futbol infantil, destacó que hay cosas que "muchos no toleran", a la vez que recalcó que "el problema no son los chicos, sino los padres". No obstante, ello le sirvió para generar una armadura y entender que "no es personal".

"Pienso que traen los problemas de casa y se enojan por cualquier cosa. Puede pasar que un chico tome bien mis indicaciones, pero otros te atacan sólo por ser mujer. No es solo cosa de hombres, hay mujeres que me gritan que vaya a lavar los platos", subrayó la estudiante de bioquímica.

En tanto a la Primera División -donde es asistente-, señaló que todos son más grandes y respetuosos, pero muchas veces "hasta los jugadores son violentos".

"En Mar del Plata somos ocho las árbitros. Somos un equipo y nos miramos en los partidos, debido a que no contamos con tecnología. Siempre tenemos una charla previa. Además, siento que a mis compañeros les gusta que cada vez seamos más mujeres en la profesión", dijo.

En paralelo, reconoció que su familia ha ido a verla a la cancha, aunque "no les gusta escuchar" los insultos hacia ella. "Mi novio es árbitro, nos conocimos en el curso y coincidimos en varias ternas. Fueron lindas jornadas", recordó la profesional.

"No es para ciertas personas el arbitraje. A mis compañeros hombres les pegan y no se hace viral. La violencia está en todos lados", concluyó.