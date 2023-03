Muerte en la costa y Cataluña: se rechazó el pedido de excarcelación para el imputado

"Ese es un elemento escencial para no darle justamente la excarcelación pero habrá que ver que decisión toma la cámara y cómo funda el recurso la defensa. Por otro lado las tareas tareas periciales, ya se hizo la mecánica que ahora se va a hacer una ampliación de ella porque solicitamos con la familia, con el perito de parte que tenemos, el estudio técnico de la computadora del vehículo", aclaró el Abogado.

"Lo que se va a hacer es sacar esa computadora para ponerla en un banco de inspección digital para poder determinar qué velocidad final marcó al momento del hecho. Es un complemento de la pericia accidentológica. Esa se va a desarrollar la próxima semana y va a marcar la velocidad del vehículo previa al impacto y la circunstancias previas en cuanto a velocidad y circulación de todos los autos intervinientes", expresó Orsini.

"Queda pendiente la pericia toxicológica de alcoholimétrica que está próxima a desarrollarse. Tenía un alcohol en sangre de 1,96 y ahora se verá el resultado que dé la extracción de sangre", indicó quien representa a las víctimas de la catástrofe vial.

En cuanto a una estrategia por parte de la defensa del imputado, Orsini concluyó: "Hay dos carátulas sobre ese tema, una es homicidio con dolo eventual que es la más alta y la básica es homicidio culposo. En el caso del culposo, sería el alcohol un agravante entonces la pena se puede elevar en un máximo de 5 a 6 años. Si es con dolo eventual de 8 a 25 años, ahí el alcohol en sangre juega un papel preponderante si ya pasa de 1,50, según jurisprudencia de casación. Porque ya hay un grado de alcoholemia donde el imputado no está manejando sus actos en forma consciente. Entonces él no se pudo representar el resultado y si así fue, no hay dolo eventual. Sería culposo y la pena bajaría. El grado de alcohol en sangre, podría ser utilizado como un argumento defensivo para cambiar la calificación".