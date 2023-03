Aumento del boleto en Mar del Plata: "Va a llevar un tiempo porque no se define rápido"

En la apertura del Período 108° de Sesiones Ordinarias que se llevó a cabo el miércoles pasado, el intendente Guillermo Montenegro resaltó la gestión llevada adelante en estos tres años y en las perspectivas del gobierno para lo que resta del año.

"Es una realidad que la agenda diaria del gobierno debe tener variaciones constantes, porque las necesidades de la gente cambian. Más en estos tiempos, donde todo es tan dinámico. Como siempre digo, las prioridades las ponen los vecinos y escucharlos es fundamental", dijo Montenegro.

Además el mandatario comunal hizo énfasis en lo que será la licitación del pliego del transporte público de pasajeros y sobre esto el concejal del PRO y el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana del cuerpo legislativo, Guillermo Volponi dialogó con CNN Radio (FM 88.3).

"La hoja de ruta ya tuvo un primer tratamiento el año pasado. Se hizo una presentación por parte el sub secretario de Movilidad Urbana, Santiago Bonifatti. En esa instancia, nos entregaron el proyecto, el pliego, por lo cual cada uno de los bloques ahora lo tiene en mano para estudiarlo y seguramente en las próximas semanas, en el ámbito de la Comisión de Movilidad. Invitaremos por ejemplo a sectores como la Universidad de Mar del Plata para que nos cuenten cuál sería la fórmula para los próximos años de la licitación del cálculos de tarifas, gastos", indicó Volponi.

"Esto siempre es en acuerdo con el resto de los bloques y de los Concejales que componen la comisión, así que vamos a ir armando una agenda a medida de que pasen las próximas semanas para darle el tratamiento en cada una de las Comisiones que nos toque, hasta llegar al momento de poder tener el debate y ver si tenemos la posibilidad de probarlo para que el Ejecutivo publique el pliego", aclaró el concejal del PRO.

"No tenemos un tiempo de necesidad para que se apruebe. El que nosotros entendemos que sería el prudente es para antes de mitad de año, para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de publicar el pliego. Yo aspiro a que antes de junio lo tengamos debatido y aprobado", mencionó el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana del cuerpo legislativo.

"Hay que escuchar a la oposición porque todavía no lo hicimos. En esta primer presentación que hizo el Secretario, no hubo ninguna expresión porque no teníamos hasta ese momento el pliego en las manos. Pero ahora si ya es el momento de empezar a escucharnos y ver las distintas opiniones. Entiendo que deberían estar acompañándonos porque esto tuvo en cuenta muchas de los cuestionamientos que hizo el Frente o Acción Marplatense en el tratamiento de ese que no se aprobó el año pasado", continuó Volponi.

"Algo que fue bastante discutido y que llevó a la negativa del voto de la oposición fueron los plazos que otorga el pliego para la concesión. Esos puntos van a ser claves para que lo acompañen", explicó desde Movilidad Urbana.

En cuanto al tema del aumento del boleto pedido por los empresarios del transporte, una problemática que preocupa a los ciudadanos locales, Volponi dijo: "Hasta hoy, no hay ninguna carta presentada. Lo cierto es que si lo hicieron con el Ejecutivo. Evidentemente la CAMETAP se hizo escuchar por los medios. Así que seguro en estos días llegue el pedido para el Consejo Deliberante, que es quien debe tratar el pedido del incremento. Va a llevar un tiempo porque no se define rápido. Eso lo tienen que analizar en cuanto a cifras y si es correcto lo que piden".

"En esto hay dos cosas que son ciertas, una es la inflación del 100% y un poco más también y lo otro es que Mar del Plata sigue afuera del subsidio que tienen las empresas del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Allá se está pagando alrededor de $35 el boleto, gracias al subsidio que le da la Secretaría de Transporte de la Nación. Es una discriminación para los marplatenses, muy llamativa", aclaró el Concejal.

"Ni el gobernador Axel Kicillof ni el presidente Alberto Fernández, atienden el tema. No se toman el tiempo de aprovechar sus visitas a la ciudad más que para sacarse una foto en la playa con chicos haciendo deporte, mientras los marplatenses estamos viendo cómo hacer para otorgar una tarifa que la empresa pretende a más de $200", afirmó el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana del cuerpo legislativo.

"El contexto de la inflación sumado a la indiferencia del Gobierno Nacional y por supuesto del Gobernador de Buenos Aires, que pareciera que no la quiere a Mar del Plata dentro de sus responsabilidades y de su Provincia", concluyó Volponi.