Ley de Moratoria Previsional: quiénes pueden acceder y qué periodos podrán saldarse

La Cámara de Diputados convirtió el pasado 28 de febrero en ley el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800 mil personas puedan acceder a la jubilación, dado que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no tienen los 30 años de aportes hechos.

Con 134 votos afirmativos, la moción sumó los respaldos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, y consiguió la aprobación a pesar de los y 107 negativos de Juntos por el Cambio y de los partidos libertarios.

“Celebramos que finalmente los diputados votaron esta ley tan importante y esperada por miles de familias y miles de trabajadores argentinos que la necesitaban para poder jubilarse”, comentó la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

En ese contexto, el jefe regional de Anses, Marcos Gutierrez dialogó con El Marplatense y expresó: "Finalmente la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación convirtió en ley el plan de pago de deuda provisional y el 14 de marzo se promulgó. Este consiste en la regularización de deuda de aportes previsionales que tienen todas las personas".

"A este pueden acceder quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria o sea mujeres de 60 años o más y varones de 65 o más que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos. También personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria, mujeres entre 50 y 59 años y hombres entre 55 y 64 que ya saben que al día de cumplir la edad para jubilarse, no van a contar con esos 30 requeridos", dijo Gutiérrez.

"Las personas que ya alcanzaron la edad requerida, podrán regularizar los periodos faltantes hasta diciembre del 2018 inclusive. Podrán cancelar estos periodos en cuotas mensuales que se van a ir descontando de la futura jubilación y el plan de pago de deuda provisional es incompatible con otras moratorias que no hayan sido saldadas antes del 31 de diciembre del 2021", indicó el Jefe Regional de Anses.