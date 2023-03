Aumento de tarifa en colectivos: "Estamos trabajando para pagar el boleto"

Marzo comenzó con un anuncio de sabor amargo para los marplatenses y batanenses. Los empresarios del transporte presentaron una nota al Ejecutivo local para solicitar una recomposición en la tarifa de boleto plano de colectivos. Actualmente el pasaje tiene un costo de $119,38 por un anuncio que se estableció el 14 de enero y a menos de dos meses pretenden llevarlo a $209,38.

Entre los fundamentos, tras un estudio de costos realizado en febrero, el CAMETAP señaló que "la ecuación económica de nuestro contrato está sufriendo una grave distorsión como consecuencia de la decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional de devaluar el signo monetario, lo que produjo, como contrapartida. El proceso inflacionario en el que estamos inmersos los argentinos que afecta directamente a los insumos básicos necesario para la correcta prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros".

En este contexto, El Marplatense dialogó con usuarios del transporte urbano en General Pueyrredon en la calle, sobre qué les parece el posible aumento, cómo les afecta al bolsillo y qué concepción tienen sobre la calidad del servicio.

"Este aumento no está bien porque se va a casi $210 y no nos alcanza. Las personas que tienen el sueldo muy bajo no pueden pagarlo. Además de que se viaja muy mal en los colectivos. Están sucios, el colectivero sigue subiendo gente a pesar de que está a tope. Hoy tomarse un taxi o un remis también es inalcanzable. Está todo carísimo y lamentablemente hay que tomarse colectivos", mencionó una de las usuarias.

"Es una exageración. Si los micros locales van a aumentar, los de larga distancia también y en mayor medida. Estamos trabajando para pagar el boleto. Yo vengo de Batán todos los días y viajamos como ganado. Encima a veces sale tarde y viene a una velocidad muy alta. Algunos tomamos dos colectivos y eso nos mata en lo que tenemos que gastar", aclaró otra de las personas consultadas.

"A mi me afecta porque yo cobro por hora. Tengo cuatro colectivos diarios, el sueldo no me lo aumentan y el colectivo no me lo pagan. De ahí casi el 40% de lo que cobro se me va en boletos. Trabajo en la costa, vivo en San Jorge que es un barrio muy alejado de acá. Así que tengo que tomarme dos por día para ir y dos para volver. La calidad del servicio es muy mala. No tienen un horario justo para pasar. Donde yo inicio el viaje, ya empieza llenísimo. Con el tema de las clases, mi nene va con miedo porque en el barrio San Cayetano no les paran porque son menores, no les importa subirlos. Pasan hasta tres micros y no llega a casa y yo me preocupo", aclaró una tercera usuaria.

"Mi nene tuvo que dejar de ir a natación porque en Champagnat y Colón, el colectivo no les para y es peligroso, tiene 12 años. No se si fue a raíz de la pandemia pero dejaron de circular muchas unidades, los sacaron y dejaron muy pocas", continuó.