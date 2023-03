"Volví a ver la comisión y se me revuelve el estómago"

Un expediente que trajo muchos contrapuntos en el seno del deliberativo local pudo avanzar este lunes en la comisión de Legislación. Se trata del proyecto para construir un Memorial a los caídos en la Guerra de Malvinas en la zona sur de General Pueyrredon.

En legislación, luego de varias jornadas que incluso incluyeron ásperas discusiones en los pasillos del HCD, el oficialismo no acompañó el expediente (misma posición que en Educación y en Obras), mientras que el Frente de Todos solo solicitó modificar uno de los artículos. De todos modos, se aprobó y avanzó directo a la próxima Sesión Ordinaria, el 30 del mes en curso.

Julio Aro referente de la fundación "No me olvides", ex combatiente y luchador incansable para identificar a los soldados argentinos NN caídos en las Islas Malvinas, se mostró sorprendido por los debates que se generaron en el debate del HCD por el expediente que propone la creación en la ciudad de un Memorial a los caídos en Malvinas.

En diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7), Aro cargó contra los ediles oficialistas Angélica González y Agustín Neme.

"Estoy sorprendido, todavía no puedo creer o no podía entender las barbaridades que se dijeron no sé cuál es la concejala Angélica González, la que se emocionó con un video o la que dice que somos condescendientes de los británicos", disparó.

"No son todos los concejales iguales hay que ver ahora el 30 de marzo qué se vota. Me gustaría verlos a todos sesionando, más allá de lo que voten", agregó.

"Veo la comisión una, dos, tres veces y me revuelve el estómago. Acá no estamos hablando de replicar. La réplica es algo que iguala, esto es un memorial con árboles. Es respetar a nuestros compañeros caídos", destacó.