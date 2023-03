Afirman que el terreno de El Marquesado "fue cedido para generar un proyecto productivo agroecológico"

Comenzó a circular una denuncia en donde los vecinos del barrio El Marquesado exponen que distintas agrupaciones direccionadas a Juan Grabois, pretenden instalarse en terrenos de la zona, peligrando así los escasos recursos con los que viven.

Quienes viven en la zona, manifestaron que no poseen cloacas ni agua corriente y que solo dependen de la luz para tener el resto de los recursos, quienes a su vez sufren constantemente cortes en la electricidad cuando hay tormentas o por no dar a basto. Es por eso que consideraron inaceptable que se instalen más familias porque las condiciones serían aún peor.

En contraposición a esto, el referente del MTE, Maximiliano Álvarez dialogó con El Marplatense y explicó cómo es la postura del sector en cuanto a esta problemática que se presentó en el sur de la ciudad.

"El terreno fue cedido para generar un proyecto productivo agroecológico de alimentos, con un plazo que todavía no está determinado y en base a un proyecto que nosotros vamos a presentar en el plazo de 180 días, para tener un análisis de las condiciones del suelo sobre las posibilidades del uso del agua y todos los estudios técnicos que se necesitan", indicó el referente del MTE.

Con respecto a la preocupación planteada por los vecinos en cuanto al faltante de factores como la luz, Álvarez dijo: "Nos manifestaron esas cuestiones y sobre eso nosotros ahí tenemos que analizar si hay alternativas para la energía o realizar la gestión necesaria con las empresas de distribución, para que mejore la calidad del servicio. Son cosas que tenemos que realizar para ver la viabilidad del proyecto y entender cuántas familias pueden estar produciendo en esa tierra"

"Para nosotros, 100 familias sería lo ideal pero hasta que no tengamos en cuenta cuánta producción se puede hacer o qué tipo de proyectos, es medio complejo determinar a ciencia cierta cuántas personas van a estar trabajando", continuó desde el Movimiento.

"Ya les comentamos las cuestiones con respecto a sus preocupaciones de que caiga algo desconocido, incluso planteaban que se iba a conurbanizar la zona y la verdad que no tenemos esas intenciones. Lo que vemos ahí es que había un inmueble que estaba sin uso, del estado Nacional. Tenemos productores de alimentos que están pasando por situaciones complejas en cuanto al acceso a la tierra, a que no tienen regulación del mercado de alquileres, que no tienen la posibilidad de venta en los mercados privados que existen en cuanto a lo frutihortícola y por eso queremos realizarlo", expresó el referente.

"Queremos que mejore la calidad de vida tanto de los productores que se asienten en el lugar como de los vecinos que están cotidianamente luchando contra las fumigaciones y nosotros estamos planteando un modelo de producción de alimentos que se relaciona más con el buen vivir", concluyó Álvarez.