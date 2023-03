Conflicto en El Marquesado: la palabra de Montenegro

A raíz del conflicto vivido en las últimas horas en el barrio El Marquesado por la sesión de 140 hectáreas a un movimiento social, el intendente Guillermo Montenegro tomó contacto con los distintos medios marplatenses para anunciar la presentación judicial prometida y brindar un panorama general.

"Trabajamos todo el domingo en una denuncia penal donde queda claro la cuestión ideológica y el incumplimiento al deber de funcionario público por parte de autoridades nacionales en lo que motivó a la entrega del terreno que es la cesión y la decisión", dijo Montenegro.

"La primera noticia con la que me enteré fue el jueves por parte de vecinos, no hubo ningún acercamiento al Municipio ni de ninguna autoridad de provincia, con lo cual entiendo que ninguno de ellos fue consultados. Sobre todo que para hacer este tipo de proyectos necesitas autorizaciones como el agua, el opds pero todo eso no ocurrió. Directamente le avisaron a los vecinos que iba a haber un proyecto de huerta con 100 familias que se iban a instalar. Sumaban un camping, un balneario, una salita y una comisaría", aclaró el Intendente de General Pueyrredon.

"Los vecinos nos preguntaron si sabíamos algo, no sabíamos nada. El sábado ocurrió que fue una persona del Ministerio de Justicia de la Nación con la resolución tratando de hacer valer algo que es ilegal. Entonces al ser así, entendemos que es nulo el solo hecho de entregar la tierra porque yo no puedo alegremente entregar una a quien se me ocurra porque sí. Tiene que tener la motivación, no ser discrecional", continuó el Jefe Comunal.

"Nosotros conocemos bien el terreno, es un campo de 140 hectáreas en primera línea frente al mar, entre lo que es Chapadmalal y El Marquesado. Es un terreno que además, por lo que dicen los propios vecinos, porque yo no soy ingeniero agrónomo como para poder afirmarlo, la posibilidad de generar un emprendimiento de huertas en el lugar, es bastante complejo. En los 42 kilómetros de costa, no recuerdo que haya un solo emprendimiento de huertas en primera línea frente al mar", expresó Montenegro.

"Lo que estamos viendo es que hubo tres tomas en los últimos meses, dos fueron en el barrio Las Heras, uno se desalojó, otro con decisión de primera instancia que todavía no está firme y el otro en el barrio Libertad donde vemos que son organizadas. Uno ve el horario, el día, las camionetas, los tirantes, cómo se manejan, entiende que no son un par de vecinos que hablan de un problema. Son grupos de personas que agreden a los que ya viven y que los amenazan. Esto se acrecentó y es un aprovechamiento político de algunos sectores", indicó el Intendente.

Con respecto a una posible instancia de diálogo para la radicación de un proyecto productivo en el lugar, Montenegro dijo: "No lo voy a aceptar. Voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra porque yo creo que lo que hay ahí, no es lo que dijeron. Sino la búsqueda de un papel para legalizar una actividad".

"Esto no beneficia a nadie, no hay ventajas sino un problema que está padeciendo la ciudad y yo como Intendente tengo que hacerme cargo. Tengo que estar del lado del que toma la decisión de levantarse a las 5 de la mañana a romperse el lomo para comprarse su lote, hacerse su casa y no que que alegremente por estar en un grupo de amigos, le regalen un lote. Eso está mal, no lo puedo avalar. Lo siento con tristeza incluso. Veo a los vecinos de los distintos barrios donde han tomado y pienso que la forma no es esa. Por eso tengo una posición muy clara de que el que toma terrenos es un delincuente", mencionó.

"Los vecinos de Miramar también está preocupados. No hablé puntualmente con su Intendente pero ellos me hicieron llegar su preocupación. Obviamente va a generar una complicación en lo que son los servicios de salud y de educación", explicó Montenegro.

""Esto esconde un proyecto de vivienda. Así se lo plantearon los vecinos también. Después hablaron de cuestiones de que van a mirar, a probar, a buscar con ingenieros agrónomos si se puede sembrar. Los que viven ahí te hablan de que para hacer un pozo de agua es un problema por la tosca que hay a los pocos metros. A nadie de los que entiende, le cierra. Sobre todo lo que tenemos en Las Sierras y en Batán con uno de los principales cordones frutihortícolas de Argentina", sumó el Intendente.

"Sobre lo que dijo Grabois de que en 2016 Macri y Bullrich intentaron vender esos terrenos, le respondo de que esos son del estado nacional por lo tanto no se pueden vender. Tampoco se puede hacer un emprendimiento de countries. No se puede hacer eso, es falso, es mentira. El estado nacional puede llevar adelante algún tipo de proyecto pero tiene que estar avalado y sin discreción. Yo no puedo entregar el COM alegremente a mis amigos para que hagan una cancha de fútbol", concluyó el jefe comunal.