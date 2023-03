Incertidumbre para la Escuela 515: "Los chicos hoy están desparramados por todos lados"

Continúa la búqueda de larga data de obtener el edificio propio por parte de la Escuela Especial 515 de Sordos e Hipoacúsicos y Trastornos Específicos del Lenguaje. Cuenta con 117 alumnos y 60 profesores y actualmente funciona en una parte de la Escuela N°32 a modo provisorio hasta que estén las obras del nuevo lugar que el estado Provincial les prometió.

Finalizando marzo, los chicos todavía no cuentan con las instalaciones propias para poder tener clases cómodamente y las obras todavía no comenzaron. La respuesta desde el Consejo Escolar de la ciudad fue que nadie se había presentado en el llamado a licitación que hicieron para arreglar el edificio y que por lo tanto por eso no habían comenzado.

Sobre esto, una de las mamás de un alumno de la Escuela 515, Micaela Platania dialogó con El Marplatense y dijo: "Nosotros desde el año pasado, que después de muchas luchas, terminamos haciendo una reunión. Fue a fines de octubre o principios de noviembre donde nos dijeron que ya había salido el boleto de compra de escuelas. Que nos iban a comprar un lugar que hay en Guido, que funcionaba como asilo de ansíanos que lo iban a reformar para que sea una escuela para nosotros".

"Era uno de los lugares que nosotros queríamos porque necesitamos que esté ubicado en el centro para que puedan llegar más fácil porque vienen de los alrededores también. Lo que nos ofrecieron entonces fue que mediante la compra que lleva todo un proceso, fue ubicarnos en la Escuela 32 del complejo Piloto", aclaró Platania.

"Fuimos a ver el nuevo edificio que nos prometieron comprar y era un lugar desastroso. La cocina no funcionaba tenía los pisos todos rotos, las paredes tenían los revoques sueltos, estaba todo en muy mal estado. Dijeron que iban a solucionar todo eso. Nos mostraron un espacio en un primer piso para que los chicos tengan los recreos, donde la pared tenía poco más de un metro, donde cualquiera puede escalarlo y tirarse fácilmente. A lo que nosotros dijimos que no, porque mínimo tiene que tener 1,80 para que no lo escalen y se tiren", continuó la madre.

"Nos dijeron que no nos preocupemos, que iban a levantar la pared, que iban a arreglar la cantidad de humedad que tenía, los pisos, las paredes. Nos contaron todas las cosas que iban a refaccionar en las vacaciones de verano para que en marzo ya comiencen las clases como corresponde. Llegamos a febrero, la directora hizo la reunión anual que acostumbra y cuando llegamos nos dimos cuenta de que no habían refaccionado nada de lo que nos dijeron", mencionó Platania.

"Pedimos una explicación y nos dijeron que habían llamado a licitación y que nadie quiso meterse para hacer los arreglos de la escuela. Obviamente nosotros como padres, hicimos el grito en el cielo porque no es justo y segundo cómo que llamaron a licitación y nadie se presentó. Fuimos al Consejo Escolar para ver que pasaba y la primera vez que fuimos, no nos querían atender. Hicimos tanto lío que terminaron atendiéndonos, porque sino hacemos ruido, nos ignoran. Con un perfil sobrador, dijeron que se iban a solucionar las cosas, que no nos preocupemos. Tuvimos una reunión y ahí nos dimos cuenta de que al escuela que habían comprado, nunca se compró en realidad. Quedó todo en stand by", explicó una de las madres de la Escuela 515.

"Cuando nosotros pedimos una explicación porque realmente no sabemos cómo estamos. Los chicos hoy están desparramados por todos lados. Tampoco tienen comedor, están con vianditas escasas o en mal estado. Esta lucha viene desde hace años pero la visibilizamos el año pasado de forma fuerte. A nuestros hijos los trasladan como paquetes y los dejan tirados. Es un lugar inhumano para estar", expresó Platania.