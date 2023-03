Supermercados céntricos cierran sus puertas ante el reclamo de organizaciones sociales

Como este medio adelantó, organizaciones sociales integrantes de Votamos Luchar iniciaron una jornada de movilización en reclamo por la falta de alimentos, trabajo y el aumento desmedido de los precios.

En la continuidad de esta tarde, se dirigieron hasta Rivadavia y Córdoba para "pedir" alimentos en los supermercados Toledo y Carrefour. Ante ello, ambos comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas y bajar las persianas.

En ese sentido, desde el MTR comentaron: "Nuestro enojo comenzó a raíz de que desde Provincia y Nación nos dijeron que iba a llegar la mercadería, pero nos mintieron. Nuestra reacción fue hablar con los privados en pedido de la mercadería para los comedores".

"De por si, nuestros salarios son una miseria y la gente no tiene para comer. No hay una respuesta del intendente ni del gobernador. Reclamamos por un plato de comida para nuestros hijos. Queremos trabajo genuino, no limosna. Nos prometieron chapa y colchones, pero a sus palabras se las lleva el viento", indicó una referente de la organización.

"Nos quedaremos por tiempo indeterminado. Los supermercados bajaron las persianas porque no nos quisieron dar mercadería. Nos comunicaron que, por ser una sucursal, no podían hacer nada. Cerraron las puertas por nuestro reclamo, aunque no ingresamos al establecimiento", concluyó.