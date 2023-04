Caso Jey Mammon: "El consentimiento pudo estar viciado por un aprovechamiento del mayor"

A raíz de las acusaciones de Lucas Benvenuto a Jey Mammon por abuso sexual y violación cuando él tenía 14 y el actor 32, el abogado marplatense, Maximiliano Orsini, dijo que la causa "podría reabrirse" porque en ese entonces "la víctima quedó en un estado de indefensión, el fiscal no actuó como debió, no se tomó la denuncia y rápidamente prescribió".

En principio, acerca de los casos de abusos sexuales en menores de edad, el defensor de la jóven abusada en el camping "El Durazno" en 2019, expresó en diálogo con "Un Problema Menos" de Mitre Mar del Plata (FM 103.7): "En estos casos, el código penal concede penas que van de los seis meses hasta los veinte años, pero hay que tomar en cuenta la edad porque un menor de trece años no puede prestar consentimiento y ya sería abuso sexual de forma directa".

En cambio, afirmó que en casos de personas abusadas entre los 14 y 16 años, se debe analizar "si el consentimiento pudo estar viciado por un aprovechamiento del mayor", tales como la inmadurez sexual de la víctima. No obstante, reconoció que "la mayoría de los tribunales lo consideran abuso".

"También hay que considerar que los agravantes en esas edades son parecidos, ya que pueden darse por la consanguinidad de parte de la víctima y el acusado, el acceso carnal o el número de autores, y todos ellos elevan la pena entre 6 y 10 años", añadió.

"La sociedad cree que a los 15 años uno ya tiene consentimiento, pero no es así. El código penal no lo prevé de esta forma porque la persona sigue siendo menor de edad y no está desarrollada", señaló quien también representó a la familia Monsón.

Al mismo tiempo, aseguró que a partir del 2011, con la creación de la Ley Piazza, se estableció que la prescripción del delito comienza a correr a partir de la mayoría de edad.

En cuanto a la causa cerrada de Jey Mammon, señaló que "se podría abrir en la cosa juzgada írrita", que se utiliza cuando hay una violación a derechos humanos y es bastante "excepcional".

"Van a ir por esa línea. Es difícil, pero podría ser una vía para discutir que, en su momento, la víctima quedó en un estado de indefensión, el fiscal no actuó como debió, no se tomó la denuncia y rápidamente prescribió", manifestó en relación a la denuncia de abuso sexual contra el actor.

Sobre el caso "El Durazno", Orsini detalló: "Fue un caso emblemático que se nulificó en casación. Los imputados fueron procesados y deberán afrontar un nuevo juicio. El juicio por jurado lo eligieron los imputados porque sabían que con las pruebas podrían ser condenados en un tribunal técnico".

"Lamentablemente, nuestra sociedad es prejuiciosa y sólo necesitaron 4 votos de 12 posibles para quedar absueltos. Entendemos que esto no puede ser juzgado por un jurado cuando hay menores de edad abusados y muchos no tienen el conocimiento técnico para interpretar cómo ocurrió", concluyó Orsini.