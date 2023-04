Violenta detención a un ciclista: "Hay un vacío legal, pero hubo abuso de autoridad"

Una polémica situación se dio este jueves cuando un ciclista fue detenido por personal policial por circular en la ruta 11, tras la denuncia de un automovilista que consideraba peligrosa la circulación de los deportistas que se encontraban entrenando.

Todo esto generó un debate respecto al accionar policial y a si constituía un delito o no lo que realizaba este ciclista.

El Marplatense se contactó con el abogado especialista Maximiliano Orsini y el letrado dio su opinión al respecto.

"Es razonable la advertencia que hace el funcionario policial, acá no hay un delito es una infracción y es un exceso policial porque no merece este trato. No hay un delito in fraganti, es una infracción administrativa, desconozco lo que dijo el ciclista para que justifique ese accionar desmedido", comenzó explicando.

"La ley de tránsito en el artículo 46 inciso B dispone que no se puede circular en bicicleta en autopista no dice nada de ruta que claramente no es lo mismo la autopista que la ruta, es como un vacío legal en primer término entiendo que si es un vacío legal conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución nacional todo lo que no está prohibido está permitido principio de reserva constitucional", dijo el abogado especialista en vialidad

"Por otra parte el artículo 60 de la ley 24449 ley nacional de tránsito dispone que en las rutas se pueden organizar eventos deportivos o carreras de bicicleta y demás, obviamente con control estatal, entonces ahí hay una contradicción entiendo que claramente puede haber un abuso autoridad por la forma en que se detuvo a esta persona creo que hubo un exceso en el accionar policial x una conducta que es común en todas las rutas incluso delante de funcionario policiales", agregó.

"Lo cierto es que de la letra expresa d la ley no se prohíbe o nada dice de caminos urbanos o rutas aledañas al casco urbano por lo tanto reiteró es un vacío legal. Está claro que deben cumplir con normativa de tránsito respecto a luces casco y demás", dijo.