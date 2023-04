Caso Malena Corvalán: "Recuerda cómo la arrollaron y que el vehículo dobló en U"

En el marco de que Malena Corvalán, la joven que fue embestida por un auto en noviembre de 2021 en el ingreso del barrio privado Rumencó, haya reunido los fondos necesarios para afrontar su quinta operación, su abogado defensor, Maximiliano Orsini remarcó que nunca lograron contactar a la médica que la asistió y presenció toda la situación.

En ese sentido, su abogado defensor comentó en diálogo con "Un Problema Menos" de Mitre (FM. 103.7): "La causa está radicada en la fiscalía N°11 de delitos culposos de Mar del Plata y es muy compleja por los elementos de pruebas que hay. Tenemos la declaración de la víctima, que recuerda todo lo que sucedió. En su relato, contó que el vecino con un toque de su vehículo la hizo caer de la motocicleta y luego la arrolló".

En paralelo, su madre había explicado: "Malena necesita una quinta operación dado a que se le generó una eventración porque perdió el bazo, 3/4 de hígado, la vesícula y le aplastaron los pulmones. Por ende, para tener los órganos contenidos le colocaron una malla, pero no es la que necesita para toda la vida y deben cambiarla".

"Cuando se hace la pericia, no se puede corroborar que el vehículo daño la moto de la joven, por lo que no se puede arribar a la conclusión de que el auto rozó un cuerpo debido a que no quedan secuelas mecánicas. Lo que tiene la fiscalía es la declaración de la víctima y el imputado, que se posiciona en el lugar, pero dice que una moto le quiso robar y ella cayó en el intento de hurto", sostuvo el letrado.

En cuanto al marco judicial, afirmó que es una causa "compleja" porque la fiscalía debe tener "pruebas suficientes" para llegar a un debate oral y "agotó todos los medios de pruebas".

"Se pidieron todas las cámaras presentes en el lugar y en ninguna se pudo ratificar la declaración de la víctima. Por su parte, la fiscalía propuso una suspensión de juicio a prueba, donde el imputado no quedaría condenado y se hace un ofrecimiento económico bajo. Sin embargo, ella quiere ir a un juicio oral y público", detalló Orsini.

"No hay testigos y además, es un caso particular porque por fuera de las lesiones, ella recuerda cómo la arrollaron, que el vehículo dobló en U y luego volvió a verla. También había una médica que presenció todo y escuchó cuando Corvalán le dijo al acusado que él la había arrollado, pero no se pudo establecer el contacto", concluyó.