Inseguridad en Fortunato de la Plaza: "El titular de la sociedad de fomento no sé dónde vive"

A pesar de que desde la Sociedad de Fomento del barrio Fortunato de la Plaza aseguraron que desplegaron un operativo en conjunto con el municipio y la policía para reforzar la seguridad, los vecinos de la zona convocaron a un cacerolazo, el sábado 22 de abril a las 12 en Tripulantes del Fournier y Peralta Ramos, para visibilizar los robos que sufren a diario.

"En el último tiempo se ha puesto cada vez más inseguro con dos o tres robos por día de motochorros. La verdad se hace insostenible a cualquier hora, a la mañana, la hora de la siesta, a la noche. También están ingresando a las casas por los fondos", señaló Alejandra de la Riva vecina del barrio, en diálogo con El Marplatense.

En este contexto, "tenemos que salir todos acompañados, sobre todo los chicos para ir a la facultad, el colegio que hay varios en la zona y les sacan la mochila. Es tremendo por la violencia, si no hubo muchos accidentes es porque han caído bien y no se han golpeado la cabeza, pero está complicadísimo", continuó.

Respecto a la decisión de la Sociedad de Fomento de no acompañar el pedido, aseguró que "quizás el presidente vive en otro lado, no lo sé, yo no conozco a esta persona, pero la verdad es que en el barrio suceden cosas".

En el video tomado por una cámara de seguridad se puede observar como pasa una moto con dos tripulantes y a los segundos uno de ellos corre a una chica para robarle la cartera.

Para ilustrar la situación contó que "hace unos días a la vuelta de casa dos motochorros agarraron a una vecina que vive en la otra esquina para sacarle la bicicleta y el celular, la tiraron a la calle, paró un vehículo a ayudarla. Yo estaba a la vuelta en el auto y no sabía si bajar o no porque no estaba segura de si iba a haber tiros. Esto fue cerca de las 16 de un día de semana".

Por un hecho similar compartió fotos "del descarte de ropa que hizo un motochorro en el jardín de mi casa. En la huida se cambió para que no lo identificaran, se ponen capas como la cebolla".

"La situación es insostenible, el señor titular de la sociedad de fomento no sé dónde vive, quizás en otra realidad", recalcó.

Por este motivo, "el miércoles un grupo de vecinos se reunió en el COM con las autoridades, plantearon toda la problemática, fueron escuchados y acordaron que iba a haber más presencia policial", declaró.

Además, "otros temas que se hablaron como las luminarias porque hay varias que están quemadas, pasó la Municipalidad vieron que estaban cortados los cables dijeron que no tenían y siguieron de largo", señaló.

En la reunión, "las autoridades se comprometieron a dar algún tipo de solución, pero la convocatoria que está para el sábado no se suspende porque se habló con los vecinos y decidimos hacerla para darle visibilidad al problema, no quedarse con las palabras y reuniones, queremos hechos, soluciones", concluyó.