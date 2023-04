Vecinos del barrio Las Dalias denuncian que viven una "situación compleja"

En la búsqueda de combatir la inseguridad en General Pueyrredon, la delincuencia se hace cada vez más presente en los barrios de la ciudad y en ese contexto, los vecinos hartos de la situación, piden soluciones inmediatas.

En este sentido, uno de los barrios que decidió accionar fue el de Fortunato de la Plaza, desde donde pidieron coordinación tanto con la secretaría de Seguridad, la Comisaría 16º y la departamental para ponerle fin a los ilícitos que padecen, con rastrillajes de las motos MGP, operativos y controles.

El caso del barrio Las Dalias se dio a conocer con mayor intensidad en las últimas horas, cuando el vicepresidente de la Sociedad de Fomento, Emanuel Bonillo, denunció que el personal policial del cual dispone la zona, carece de empleados y móviles ante situaciones de inseguridad.

"Como en otras oportunidades, nos toca hablar nuevamente de inseguridad. Lo que menos me gusta es ser autoreferencial porque sufrí hechos delictivos porque soy vecino del barrio pero la cuestión es generalizada y hay que poner la voz de los vecinos", indicó Bonillo.

"El sábado vivencié una cuestión de inseguridad en la usurpación de una casa, por la cual llamé al 911 y a la comisaría, porque como integrante de la Sociedad de Fomento, tenemos contacto con el Comisario. Su respuesta fue que había un solo patrullero y que no podían cubrir el hecho delictivo que yo presencié, por lo tanto que volviese a llamar al 911", anunció desde la Sociedad de Fomento.

"Volví a comunicarme y la respuesta fue la llegada de un móvil dos horas después con el cual yo luego hablé. Me dijo que no había sido así la cuestión, sino que el numeral no existía. Puedo dar fe de que si existe porque está el cartel en la casa donde se produjo el ilícito", dijo el vecino.

"Tenemos gente, efectivos de la policía que trabajan en el barrio que no conocen las calles del barrio, no saben para que lado sube y baja la altura. Me parece importantísimo que las personas que estén trabajando acá, que conozcan el lugar y cuáles son las problemáticas que hay", aclaró Bonillo.

"A través de esta situación, se hace claro de que este oficial no conoce. No solamente sucede eso, sino que la llamada a la comisaría 15 que está dentro del Parque Camet, la cual abarca 5 barrios también es un problema. La extensión que tiene esa cuadricula es muy grande y yo quisiera que me expliquen cómo hacen para cubrir con un solo patrullero a todos esos barrios", continuó el Vicepresidente de la Sociedad de Fomento.

"La justificación fue que, como había ocurrido otro ilícito del robo de una bicicleta, no podían cubrir el llamado que hice yo. Me comuniqué con el Subsecretario de Seguridad Municipal, quien me dijo que él se iba a comunicar telefónicamente con el Comisario", sumó desde el barrio Las Dalias.

"En un momento yo me volví a comunicar el sábado y la respuesta fue ellos ya no saben qué hacer y creo que por eso Martín Ferlauto se reunió con Berni hace unos días. Porque se le fue de las manos la inseguridad en el Municipio", explicó Bonillo.

"Mas allá de este caso en particular que sufrí, estamos viviendo una situación casi límite en el barrio. Los robos se producen a plena luz del día, en paradas de colectivo, en calles principales donde hay muchísimo tránsito de gente. También hay entraderas a las casas para robar bicicletas, garrafas, la bomba de agua, porque en el barrio no tenemos agua potable", afirmó Bonillo.

Y el vecino continuó: "Estamos viviendo una situación muy compleja los vecinos de Las Dalias, porque cuando nosotros reclamamos a la Comisaría, nos dicen que no tienen personal".

"Hablamos con el Foro de Seguridad Municipal y lo que nos plantean es la posibilidad de un Grupo UTOI, que agradecemos muchísimo porque lo trajeron al barrio. Tuvimos 5 efectivos en cada esquina de la calle Ghandi. Pero yo me pregunté si fue para la foto o para la seguridad real del barrio", mencionó desde la Sociedad de Fomento.

"Yo quisiera saber cuántas reuniones más voy a tener como vecinalista, cuántas veces más me voy a tener que reunir con el Subsecretario, con el Foro, cuando mi profesión es ser docente. Tengo que estar dándole idea a gente que es idónea en la materia supuestamente, sobre cómo darle seguridad a un barrio", dijo Bonillo.

"Nosotros conocemos a mucha de la gente que delinque en el barrio, sabemos cuáles son los puntos de droga, cómo puede ser que la policía no lo sepa. Estamos cansados de denunciarlo y que no nos tomen las denuncias. Cuántas trabas más nos van a poner a los vecinos. Va más allá de reunirse en una mesa, el cambio tiene que ser radical porque estamos cansados de pedir patrullaje. La policía está fallando muchísimo. Si no empezamos a trabajar en conjunto con los sectores necesarios, no vamos a poder solucionar nada", aclaró desde el barrio Las Dalias.

"Estoy cansado de hablar siempre sobre el mismo tema y de la inseguridad en el barrio pero no poder hacerlo sobre cuestiones buenas sobre que somos uno de los únicos barrios de la zona norte que tiene una biblioteca con 7 mil libros para prestar, y en donde también sufrimos un robo porque ser llevaron la computadora de allí. La inseguridad no solo se combate de esa manera, también queremos sacar a los pibes de la calle y por eso tenemos diferentes programas como la biblioteca en cuestión, gimnasia, taekondo, apoyo escolar, para que los pibes hagan actividades en la Sociedad de Fomento porque es un lugar de contención", concluyó el Vicepresidente de la Sociedad de Fomento.