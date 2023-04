Taccone, sobre el Minella: “Estamos perdiendo el tiempo”

Lo aseguró el concejal de Acción Marplatense, en el marco de que el estadio no participará del Mundial Sub 20 por su deplorable estado. Pidió que se convoque a los sectores para poder pensar en el "para adelante" y consideró que "lo que falta es la decisión política de no hablar más y actuar".