Aumento del boleto: se aprobó su tratamiento y pasó a comisión de Legislación

Tal como se esperaba, en la comisión de Movilidad Urbana del Honorable Concejo Deliberante se trató este lunes el pedido de aumento de la tarifa urbana de colectivos, luego de un pedido por parte de los empresarios del sector, y el resultado que aportó el Ejecutivo local con el estudio de costos que elaboró un área específica.

Actualmente, la tarifa es de $119,38, la CAMETAP solicitó $209,38 mientras que desde Movilidad urbana del Ejecutivo local dieron a conocer que el estudio de costos arrojó $186,77.

"En la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano hoy el boleto de pasajeros lo están pagando 37 pesos contra los 119 peso que paga Mar del Plata. Hay una situación de inequidad con los bonaerenses y es algo que insistimos", enfatizó previamente a ejecutarse su tratado, quien preside la Comisión, Guillermo Volponi.

Luego del debate en esta Comisión, se dio por aprobado el despacho con giro a su último tramo en Legislación con el voto negativo del Frente de Todos.

En este contexto, el Concejal Agustín Neme dijo que "hablar de una tarifa, sería una situación acotada porque tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestra situación como partido, frente a los subsidios. Ojalá el gobierno Nacional pueda equilibrar la economía para darle cierta previsibilidad, a este sector en todo el país. Acompañamos las facultades y el despacho desde Acción Marplatense".

Desde el bloque del Frente de Todos, Vito Amalfitano explicó: "No acompañamos el otorgamiento de facultades al Intendente porque los antecedentes indican que no va a cumplir con el Artículo 2 de una tarifa accesible. Nunca la aseguró para los pasajeros de Mar del Plata. No por ser prejuiciosos".

"Si estamos de acuerdo con el Artículo 3, con respecto a una verificación documentada y remitida al Concejo Deliberante de la totalidad de los costos, la vigilancia del efectivo cumplimienot de recorridos, frecuencias y pautas de higiene", expresó el Concejal.

"Hay que acompañar y gestionar una no discriminación a Mar del Plata en todos los sentidos, y a la Provincia, por ejemplo en el coparticipación. Deberíamos reclamar todos juntos por un reclamo más equitativo en todas las cuestiones, no solo en los subsidios", sumó Amalfitano.

Además el concejal Horacio Taccone añadió que "los costos, los sacan como si se estuviese cumpliendo el 100% de las frecuencias y eso traducido en dinero, es un montón de plata. Es importante que esto se analice al detalle porque afecta la vida de los habitantes".

En ese sentido, se aprobó el despacho de comisión con giro a Legislación con el voto negativo del Frente de Todos.