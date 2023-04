Amenazas a dirigentes radicales: restringen acercamiento a tres funcionarios municipales

Tal como adelantó El Marplatense, se radicó en la Justicia la correspondiente denuncia por amenazas e intimidaciones que vienen padeciendo algunos dirigentes radicales .

En este contexto, la Justicia decidió dictar una orden de restricción a funcionarios de tercera línea del municipio, quienes son apuntados como los sujetos que han llevado a cabo estas prácticas intimidatorias en perjuicio de los ediles Daniel Núñez, Marianela Romero, Gustavo Pujato y un miembro de la militancia radical.

Lucas Amodey, Santiago Reyes y Daniel Teruel, son las personas que no podrán estar cerca de los ediles que firmaron la denuncia (200 metros). Algunos de ellos son directores coordinadores y otro se desempeña en Desarrollo Social.

La resolución, también es contra el gremialista Cristian Echeverría y los dirigentes Diego Paredes y Federico Cardozo; todos ellos miembros del (SITACLAH).

En diálogo con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3), Romero brindó su parecer al respecto, conocida la resolución.

"Es un paso hacia la tranquilidad, por lo que sufrimos el 24 de marzo en la marcha, se profundizó con los hechos que hemos reflejado en los últimos días con las pintadas", comenzó diciendo.

"Todavía no se han identificado a los responsables que hicieron pintadas pero sí a quienes nos amenazaron en la marcha del 24", explicó la edil.

"Debemos terminar con estos hechos y con estos espacios que quieren hacer política con la intimidación con una forma poco democrática", disparó.

"No vamos a permitir este tipo de conductas que no son gratos, no fue satisfactorio para ninguno de nosotros y teníamos que denunciarlo porque es la forma de que se termine, que intervenga la justicia sin violencia", sentenció.

"No puedo reconocer que estas personas tengan que ver políticamente con nosotros. Intentan apropiarse de espacios que nos les pertenecen por el poder", concluyó.

Mirá el documento completo de la resolución de la Justicia:

Escuchá la nota completa: