Reglamentación de la Ley de Celiaquía: "Es para tener una mejor calidad de vida y derechos"

Ser celíaco es toda una odisea tanto por tener que luchar con los altos precios que tienen a diferencia de los productos con gluten, como para conseguir dónde comer porque las ofertas son escasas. Pero el pasado miércoles quienes padecen la enfermedad, se sintieron un poco más aliviados para sobrevivir. Se reglamentó finalmente la Ley de Enfermedad Celíaca.

Esta normativa, implementa varias cuestiones que vienen a hacerle la vida más amena a los celíacos. En primer lugar, actualiza la cobertura específica que deben brindar las obras sociales y prepagas como para comprar alimentos aptos, incluye la obligatoriedad de ofrecer al menos una opción o un menú libre de gluten en establecimientos como restaurantes, bares, aviones y micros y además amplía la identificación de los medicamentos con y sin gluten.

A través del decreto 218/2023 publicado en el Boletín Oficial, se explicita que la implementación de la ley busca que sea mayor la oferta de alimentos, convirtiéndola en un derecho.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con la presidenta de la Asociación Celíaca Argentina filial Mar del Plata, Alejandra Mariana de la Riva y dijo: "Esto es importante porque viene a aclarar muchísimos puntos que estábamos esperando para tener una mejor calidad de vida y alcanzar algunos derechos que ahora vienen a confirmarlos con esta ley".

"En principio, lo que estipula y reconoce la ley es que el costo adicional que tiene un celíaco sobre la canasta básica alimentaria es de un 27, 5%. Por lo tanto, determina que las obras sociales de nivel nacional y adheridas a ésta, deben pagarle al celíaco esa diferencia que se calcula sobre la canasta básica alimentaria, un 27, 5%", explicó desde la Asociación local.

"Esto es muy importante para aquellos que reciben el beneficio, porque hasta el momento era fijo y lo actualizaba el funcionario de turno cuando él creía que era conveniente y al valor que consideraba. Ahora ya no hay lugar a duda, tiene que ser el 27, 5% sobre la canasta básica alimentaria y también establece que debe ser actualizado cada seis meses", afirmó de la Riva.

"Esto es importante en estos procesos inflacionarios que estamos viviendo como para que no se desactualice ese monto. Otra cosa que es muy importante es la rotulación de los medicamentos. Hasta ahora los laboratorios lo venían incorporando, pero ahora los obliga y también a poner las dos frases, si contiene o no gluten. O sea, por la positiva o por la negativa, tiene que estar expresado en la cajita del medicamento. Esto va a facilitar más cuando uno concurre a la farmacia y evitar demoras o la búsqueda por parte del farmacéutico si ese producto es apto o no para celíaco", sumó la Presidenta de la Asociación.

"Por otro lado, es importante también porque incluye el plan médico obligatorio todas las instancias para la detección temprana y proceder a todo el tratamiento. Esto va a permitir que todos los hospitales de Argentina puedan contar con los kits para la detección de la enfermedad celíaca", expresó desde la sede local.

"Y otro punto también que se destaca, es la obligatoriedad de que todos aquellos que expendan alimentos en restaurantes, kioscos de los colegios, de hospitales, en las estaciones ferrocarriles y de ómnibus, tienen que tener un menú apto para celíaco y que estos menú tienen que ser acordes al código alimentario argentino. En caso que no puedan ellos elaborarlo porque no dan las condiciones, tienen que comprarlos a terceros", continuó de la Riva.

"Para algunos puntos esta reglamentación establece plazos, para otros no. Por ejemplo, para el costo de las obras sociales es a partir de la publicación del boletín oficial, así que como ya está publicado. Y para otros como para los de laboratorio, le da seis meses para implementar algunos cambios en el ANMAD y otros 6 meses para poderlo llevar a cabo. Lo mismo va a pasar con los restaurantes, Yo creo que es una ventana que se abre como para poder trabajar en el tema, pero no va a ser de aplicación inmediata. Va a llevar más o menos un año o un poco más para poder implementarla", indicó desde la Asociación Celíaca Argentina.

"En cuanto a la cantidad de celíacos que hay en Argentina, no tenemos uno oficial, no hay estadísticas, cuando se hizo el censo se perdió un momento lindo como para lograrlo, ya que no estaban incluidos dentro de las preguntas que se realizaban. Pero por estudios científicos, uno cada 100, uno cada 64 personas son celíacas", concluyó de la Riva.