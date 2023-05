Estado del Minella: "No puede ser que la ciudad tenga un estadio y lo desperdicie"

Tras conocerse que el estadio José María Minella no será sede del Mundial Juvenil Sub 20 de fútbol ni fue ofrecido para el Mundial 2030 por su lamentable estado, el marplatense y director del Observatorio de Diputados, Federico Cermelo, afirmó que "es un atentado a la productividad y a os comerciantes".

En ese sentido, Cermelo expresó en diálogo con "UPM" de Mitre (FM 103.7): "El estado del José María Minella es preocupante porque mientras se hace un gran esfuerzo para conectar a Mar del Plata con el turismo, como lo anunció Ariel Ciano este martes, no puede ser sede del Mundial Sub 20 y tampoco ser ofrecido al Mundial 2030".

"Argentina cuenta con un estadio mundialista y no lo puede mostrar debido a que se encuentra abandonado y en desidia. No solo el Municipio debe hacerse cargo y aportar dinero, sino que deben usar la imaginación, ponerse a trabajar y encontrar vinculaciones. No puede ser que la ciudad tenga un estadio y lo desperdicie", agregó el abogado marplatense.

"Es increíble lo que pierde en términos económicos por no tener un estadio en condiciones. Necesita un mantenimiento adecuado para que esté a la altura de los marplatenses, puedan disfrutar de un buen espectáculo y a su vez, para que sea tenido en cuenta en eventos de gran envergadura", señaló Cermelo.

"Que Mar del Plata se quede afuera del Mundial mayor y el Sub 20 es un atentado del Intendente a la productividad y a los comerciantes. La AFA ha tendido puentes, pero sin dudas falló la inversión del Municipio", concluyó duramente.