Decks: "Montaron carpas que no tienen nada que ver con Mar del Plata"

En el marco de las modificaciones en el programa "Comemos Afuera", donde desde mediados de abril los comerciantes tienen 180 días más para adecuar sus decks a la Ordenanza, el presidente del Colegio de Arquitectos, Diego Domingorena, sostuvo que "la mayoría no fueron adaptados ni modificados como lo fija la norma".

Dentro del nuevo plazo, los comerciantes deben asegurarse que los decks coexistan con la instalación paralela de mesas y sillas en las veredas, dejen “espacio suficiente” para la circulación peatonal, que los elementos publicitarios estén aprobados por la autoridad de aplicación y que no interfieran con la visibilidad ni provoquen polución visual.

En ese contexto, el referente de la institución dijo en diálogo con El Marplatense: "Ya fijamos nuestra postura. No compartimos el uso que se le da a los decks porque ocupan la calzada -que es un espacio público-, entre otras cuestiones. Desde que el Ejecutivo decidió ponerlos en práctica, nosotros participamos del mantenimiento, los informes e inclusive en la construcción de los mismo debido a nuestra ley colegial lo manda".

Sin embargo, subrayó que al momento están "esperando" una nueva convocatoria del Municipio para actuar. "Se han presentado algunos informes en nuestro Colegio y en la Municipalidad, pero sabemos que en su mayoría no han sido adaptados ni modificados como lo fija la norma", agregó Domingorena.

"La última novedad que tenemos es que les dieron 180 días para que cumplan con esa normativa, por lo que con esa mirada disímil, acompañaremos todo el proceso de restauración y revalorización de los decks", señaló con cierta disconformidad.

En tanto a las diferencias del sector para con la Ordenanza, destacó que surge principalmente porque no están de acuerdo con los métodos de "seguridad y accesibilidad", a la vez que desean que los decks "no se transformen en lugares cerrados" ni que "rompan con la coherencia estética de la ciudad" porque según el arquitecto, "algunos montaron carpas que no tienen nada que ver con Mar del Plata".

En último lugar, cabe resaltar que los decks también deben estar montados sobre la calzada y en ningún caso extenderse por sobre la vereda, al igual que no deben tener ni desnivel ni escalones con la vereda a fin de facilitar su accesibilidad.