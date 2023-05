Debate en el HCD: se votó por unanimidad el proyecto de concientización para etiquetar bebidas alcohólicas

En el marco de la promulgación definitiva a nivel nacional de la Ley de Alcohol Cero al volante la semana pasada, luego de su aprobación en la comisión de Legislación del Honorable Consejo Deliberante, el proyecto de ordenanza 2022 E 2035 U creando la campaña de concientización "Si tomas alcohol, no manejes", en el ámbito del Partido de General Pueyrredon", este miércoles se puso en el orden del día de la sesión pública ordinaria.

El debate del HCD comenzó con la banca 25 y al finalizarla, comenzaron los duros cruces entre Concejales de la oposición y del oficialismo por temas de violencia política. El ida y vuelta se extendió a tal punto que miembros de la ONG de Víctimas de Delito y Siniestro que habían ido a presenciar la aprobación del proyecto, se retiraron del salón con indignación.

Pese a los cruces de los concejales, finalmente se votó por unanimidad la aprobación del proyecto que consiste en obligar a todos los negocios expendedores de venta de bebidas alcohólicas, a que tengan una leyenda visible en los productos dando el mensaje: "Si conducís no bebas alcohol".

La Ley desde la cual parte esta iniciativa, trata de una modificación a la normativa 24.449, que elimina el límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y lo lleva a cero.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con el referente de la Organización, Gustavo Pasten quien explicó: "Hoy visitamos el Concejo para estar presentes en la aprobación de un proyecto que consiste en colocar en todos los negocios que expendan bebidas alcohólicas, una leyenda que diga que 'si bebés, no conduzcas'".

"Esto debería ser obligatorio y esperamos que lo aprueben. Pero en esta jornada de sesión, discutieron sobre otros temas políticos, se extendió demasiado la reunión y por eso decidimos como organización, irnos a seguir con nuestras actividades porque somos todos voluntarios y nos tomamos la mañana para venir a presenciar la aprobación", dijo Pasten.

Además, quien también integra la ONG y es madre de una de las víctimas por siniestralidad, Mónica Britos expresó: "Yo perdí a mi hijo en un siniestro hace 14 años y nunca tuve justicia. Lo atropelló un patrullero pero como la justicia no dictamina contra las fuerzas de seguridad, sigo esperando".

"Más allá de eso, vinimos por la aprobación del proyecto y lo que vimos, hablando como ciudadana, es que el HCD se tiran la pelota desde cada bando y en vez de tratarse los temas que le urgen a las personas, a los marplatenses. Como por ejemplo la suciedad que existe en los barrios, las calles rotas. Hay que solucionarlo, no ponerse a hablar de lo que hizo un partido y lo que no hizo el otro", dijo la referente de la ONG.

"Por eso a la gente no le interesa ni la política ni la justicia, porque no dan soluciones. Viven tirándose los problemas, se echan en cara las cosas, se pelean entre ellos y no solucionan los temas que realmente necesita la gente", concluyó Britos.