Lauria: la seguridad de Mar del Plata, la rendición de cuentas y el balance de su primera experiencia política

La semana pasada familiares y amigos de quienes trabajan como efectivos policiales se instalaron en las puertas del municipio para manifestarse por el traslado de 220 agentes de UTOI a La Matanza, sueldos dignos, chalecos vencidos y la reincorporación del personal que fue desafectado en 2020.

Al respecto, el presidente de la comisión de Seguridad y Hacienda, Nicolás Lauría manifestó que "la realidad es que tenemos que contarle a la gente que se han llevado más de 200 efectivos policiales de la UTOI de la ciudad, a La Matanza o al Conurbano, y creo que pasó bastante desapercibido. Por eso, quizás los familiares, más allá de este traslado, lo que están pidiendo obviamente es que devuelvan los agentes a Mar del Plata porque eran chicos y chicas que nos estaban cuidando a todos los marplatenses y quizás en los barrios periféricos donde más problemáticas hay y los vecinos justamente estaban contentos con la presencia quizás de estos efectivos que andaban caminando en grupos de 4 o 5 por esos barrios. Hoy ya no los tenemos y ayer nos tocó justamente recibir con el conjunto de la comisión a los familiares que con mucha valentía quisieron hablar y exponer el problema que va desde el traslado hasta la situación en la que están viviendo los agentes de trabajo dentro de La Matanza porque dicen ellos que están dentro de galpones durmiendo en colchones en el piso y sin comer".

Asimismo, amplió: "Es rarísimo. Por supuesto también se habló de esta amistad que tiene el intendente Guillermo Montenegro con Berni y esos acuerdos de los cuales se hablaba de que van a traer más agentes UTOI de la ciudad y de hecho nos están sacando alrededor de 200 y no sabemos cuántos van a traer ni quiénes son. Lo importante era que aquellos que se fueron eran marplatenses y conocen el territorio, lo que pasa en cada barrio y sin duda creo que todos nosotros vamos a concordar en que preferimos que el efectivo policial sea de la ciudad a que sea de otra y no conozca lo que pasa en diferentes barrios y tenga que empezar totalmente de cero todo tipo de investigación o procedimientos que tengan que llevar a cabo".

"Por eso nos parece bastante raro que haya pasado desapercibido primero y segundo que justamente con quizás algunos proyectos que han entrado desde el Ejecutivo en el Consejo Deliberante como por ejemplo darle al UTOI, la policía de la Provincia de Buenos Aires, aquel predio donde se iba a hacer una escuela de tecnología, en barrio Jorge Newbery, a favor justamente de que haya más fuerzas policiales y tampoco haya dicho nada al respecto. Nos parece algo bastante complejo porque entendemos que la seguridad de los vecinos y vecinas no debe pasar por la política sino tiene que ser algo sumamente trasversal a todos y tenemos que dar soluciones, que vayan volviendo estos efectivos que fueron trasladados" añadió Lauría en diálogo con el programa Un Problema Menos, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Y explicó: "No es que fueron de refuerzo sino que quiero explicar la diferencia entre traslado y refuerzo porque el traslado significa que ya se quedan allá y el refuerzo era que cumplían un servicio y después volvían y seguían acá a la ciudad, con lo cual hoy tenemos 200 efectivos menos, 200 oficiales menos en la calle de Mar del Plata".

En relación a esta carencia y los hechos delictivos que suceden en Mar del Plata, el concejal dijo que "por supuesto no alcanza, no alcanza en cantidad de efectivos, no alcanza en cantidad de patrulleros tampoco, ni hablar de la gasolina que tienen los patrulleros y demás, pero la verdad que lo que se le cuenta a los vecinos de estos barrios donde ellos estaban, por ejemplo Nuevo Golf, Libertad, Pueyrredón, barrio Belgrano, donde la problemática obviamente es bastante más grande que en otros barrios de la ciudad, la presencia solamente de ellos caminando por las calles y la gente se sentía más segura. Hoy ya no están esos 200, entiendo que en breve iba a venir alguien del Ministerio de Seguridad de la Provincia a hacer un anuncio junto al municipio, esperemos que sea positivo y que toquen este tema también porque nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestros vecinos, sin importar la política.

En cuanto a la Rendición de cuentas, el presidente de la comisión de Hacienda indicó que "tuvimos alrededor de un mes estos expedientes de rendición de cuentas, de lo que es el ejercicio 2022, de cada ente municipal y de la Administración Central de la muni y creo que lo hemos tratado de la mejor forma posible, si bien el único funcionario que vino a dar explicaciones del caso fue el secretario de Hacienda Germán Blanco, me parece que todas las preguntas que se hicieron fueron también respondidas por el Ejecutivo, y pudimos darle dictamen a estas rendiciones de cuentas, que es meramente por formal, la situación y de números, porque la Ley Orgánica de las Municipalidades nos pide que el Consejo se expida antes del 31 de mayo"

"Estamos cumpliendo, pese a tener el feriado en el medio, con los tiempos acordes para que estas rendiciones de cuentas, si son aprobadas el martes, sean elevadas de la mejor forma al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires", acotó.

Por último, en referencia a su primera experiencia política, Nicolás Lauría realizó un balance y manifestó que "la experiencia en tiempo es corta, pero creo que han sido muchísimas las cosas por las que he pasado estos tres años y medio como concejal, y sin duda lo que entiendo es que si hay un buen consenso y las políticas son adecuadas, si todos nos ponemos de acuerdo en el sentido de qué es lo mejor para los vecinos y vecinas, y que en definitiva lo que está en el medio son ellos, se pueden lograr cambios. Se pueden lograr situaciones para generar trabajo, para mejorar la ciudad, para verla mejor, para buscar estas situaciones que necesita la ciudad y todos nosotros; se puede lograr. La verdad que es bastante complejo, por supuesto, porque no depende de uno solo, sino que depende de muchos factores y muchos actores, y a veces actores que quizás no están en la ciudad, como pasa también".

"Si tenemos alguna obra de envergadura necesitamos, obviamente, presupuesto de Nación y Provincia, como por ejemplo el Minella, entre otras, pero sin duda que entiendo yo que se pueden lograr cambios. Lo que sí me gustaría a mí es que haya cada vez gente más joven dentro de lo que son los estamentos de la política y de funcionarios y de concejales, sino porque entiendo ahí que está la apertura de cabeza y hagamos las cosas de otra forma. Me parece que de ese lado quizás la juventud puede aportar aire, sangre nueva, ideas y poder llegar a los consensos más fácil, y que pensar diferente no ponga palos en la rueda para que la ciudad avance", concluyó.