Con cuestionamientos de la oposición, aprobaron la Rendición de Cuentas 2022

Nuevamente se llevó a cabo una jornada de sesión especial en el Honorable Concejo Deliberante en donde se trató la Rendición de Cuentas 2022 en donde tras diferencias que calentaron los pasos previos, se decidió su aprobación por mayoría, con el voto negativo solo del Bloque del Frente de Todos.

Durante la votación, tomó la palabra el concejal Agustín Neme. "El contexto económico delicado del país, repercute en los objetivos y metas de la ejecución presupuestaria. El aumento del dólar, la inflación estimada del 30% que terminó siendo del 95%. A nuestro punto de vista, los objetivos que tienen que ver con la eficiencia del orden de las cuentas, se observan reflejados".

"Si nosotros no hubiésemos utilizado las herramientas para mantener el poder adquisitivo de la moneda, no hubiesen ingresado los montos que obtuvimos, ni llevar obras en término ni mantener las paritarias de los empleados municipales, con la inflación que hay. Los fondos de las construcciones que se comparten entre Provincia y Nación, no llegan inmediatamente", aclaró el Concejal.

"Si esta administración no hubiese sido eficiente, no hubiésemos podido realizar varios de los objetivos que nos propusimos, los más de 80 puntos fijos de bio vigilancia, adquirir y donar especialmente a la policía 20 camionetas totalmente equipadas, la mejora de calles por parte del Emvial con 3 motoniveladoras, dos palas cargadoras. El pavimento de hormigón se hizo un 10% más que en el 2021, en asfálticos un 38% más, 2800 artefactos nuevos de led, un aumento del 49% en calles sin pavimentar, un 165% en caminos rurales, la adquisición de una nueva planta de asfalto en nuestra ciudad, luego de 27 años", afirmó Neme.

Por su parte, desde la Coalición Cívica, Liliana Gonzalorena dio su apoyo: "Destacamos la transparencia del presupuesto. Fue muy eficiente porque los fondos fueron asignados, ejecutados y llevados adelante de la mejor manera en un año complicado", aclaró. Además, Angelica González también dijo que ante la Rendición de Cuentas se ve "una gestión eficiente, responsable y ordenada"

Desde la UCR, Daniel Núñez también votó a favor. "Las empresas en la ciudad crecen sin ningún tipo de subsidio Nacional o lo intentan con los mínimos que llegan. Hablamos hasta el hartazgo sobre los llamados a las licitaciones a los que no se llega. Hay eficiencia, hay transparencia y se llegó a los objetivos", mencionó el Concejal.

"Vemos un alejamiento grande entre lo que se propone y lo que se hace. Vemos que si es válido que la situación económica es una razón justificable. Pero para nosotros tener las cuentas ordenadas es cumplir con lo que se prometió en el presupuesto. A nuestro entender, el orden es otra cosa. Cuando hablamos de los plazos fijos que utilizaron como herramientas, vemos $2300 millones sin utilizar. No decimos que es algo malo porque para la preservación del dinero, se utiliza ese dinero. Pero mucho más valioso es utilizar el dinero para lo que se lo necesita y no guardarlo para no perder el poder adquisitivo", sumó la concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori

Y continuó: "Ejecutar rápido también es una forma de preservar el dinero. Cuál es el límite entre especular y no pagar las obligaciones. Hay que ver sobre qué superávit hablamos. No llegan ni a un cuarto de los recursos que se habían presupuestado gastar".

Desde el Frente también tomo la palabra el concejal Vito Amalfitano, quien criticó la Rendición y trajo a la Sesión el tema del grave estado del estadio José María Minella. "Al máximo escenario de la ciudad, se lo abandonó", afirmó.

Horacio Taccone de Acción Marplatense mencionó: "Las cuentas no están ordenadas si tenes menos empleados de los que están presupuestados y menos si los servicios que padecen falencias no son solucionados de forma veloz".

Por su parte, Marina Santoro desde el Bloque de Todos, afirmó que no acompañaría la Rendición.

Cómo fue la interna previa

Todo comenzó cuando la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro criticó ante la presentación de la Rendición, "manipulación en el estado de los fondos municipales. Dicen que tiene cuentas ordenadas pero es mentira. La realidad es que retienen el dinero que deberían estar invirtiendo en la ciudad", así lo aseguró Santoro.

A lo que el concejal oficialista, Fernando Muro respondió: "Vemos con sorpresa tales acusaciones sobre la situación financiera en un momento complicadísimo del país, a los cuales ese partido político y esa persona representa, nos llevaron a esta situación de descalabro absoluto de la economía". Y agregó "El Municipio para cubrirse de la inflación del 8% mensual y creciendo, utiliza un mecanismo para conservar el valor del dinero".

Pero las críticas no terminaron ahí. Una semana después de lo previsto, el debate se centralizó en el segundo piso del Palacio comunal, para la defensa de la misma, en donde los concejales opositores repudiaron que solo el secretario de Hacienda Germán Blanco estuviese presente y no todos los secretarios y presidentes de los Entes para rendir cuentas sobre cada sector.

Sobre esto, la concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori indicó que “el oficialismo y el presidente de la comisión votaron para que solo venga el secretario de Hacienda y no les permitieron por la cantidad de votos, que vengan secretarios y presentes de los Entes”.

En ese sentido, Blanco explicó: Tenemos publicados muchos de los informes que forman parte de la rendición para aportar a la transparencia de los datos" y sumó "El presupuesto del 2022 fue elaborado teniendo en cuenta la pauta del marco fiscal del Ejecutivo Nacional. Imprimía una meta de una inflación que a diciembre del 2022 estimaba que sería del 33%, lo que terminó con un casi 95% por encima de lo que fue el índice del 2021".