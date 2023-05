Condena al expolicía: "Ahora podemos vivir tranquilos"

Tras el veredicto anunciado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 donde sentenciaron a 17 años de prisión al ex policía que violaba a su hija menor, se dieron a conocer las repercusiones post juicio por parte de familiares de la víctima.

El hecho fue denunciado el 18 de julio de 2021 luego de que la víctima de 8 años rompiera el silencio, tras más de 6 de tormento por parte de su padre.

El sentenciado permanecerá detenido en Batán como ya lo hacía desde el 4 de septiembre de 2021 con prisión preventiva, en el marco de la causa en la que se le imputa el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado".

"Esperábamos que digan 20 años pero más los dos que tiene, más los 17 que le dieron, medio nos tranquiliza. Ahora podemos vivir tranquilos, estar bien, es factible. Es cerrar una etapa, poder volver a sonreír, a salir tranquilos y no pensar que puede llegar a salir con la preventiva. Hoy es un alivio ver a mi hija reirse y estar agradecida por el acompañamiento que le dimos", indicó la madre de la víctima.

"Me quedé bastante sorprendida porque fueron muy atentos, por parte de la gente que nos tocó, con quienes nos esperaban afuera. Le estamos agradecidos a Tobio porque nos acompañó desde el día uno y a la mesa de género" expresó Julieta.

"Entramos con el día nublado y salimos con sol, es algo increíble. Más que contentos. Su padrastro fue un gran sostén desde que se enteró hasta hoy. Nos ayudó y se dio cuenta de cómo eran las cosas. Yo siempre la escuché a ella y pudimos hacer justicia al fin", aclaró la madre responsable.

Por otro lado Ariel, el padrastro de la menor, dijo: "Yo agradezco a mi madre y padre, a la educación que me dieron y a los principios que hoy tengo gracias a ellos. Esto también lo vi en los jueces, me agradecieron por mi rol y es algo que me sorprendió. Es una de las últimas cosas que me dejó mi mamá antes de fallecer, hay que ser agradecido más allá de todo lo negativo que pasó, ahora hay que seguir adelante".

"A todos aquellos que pasan por una situación similar, les digo que sean valientes, que denuncien, expongan y hablen. No se guarden las cosas porque no sirve, hay que hablar todo porque nos enferma sino", concluyó Ariel.