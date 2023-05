Tina Turner murió a los 83 años luego de enfrentar una larga enfermedad

Tina Turner murió a los 83 años, según lo confirmó el periódico The Mirror. La artista estaba enfrentando una larga enfermedad en su casa cerca de Zúrich en Suiza. “Un comunicado que anuncia su muerte dice: ‘Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir’”, publicaron en el medio británico.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”, dijo su agente el comunicado.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, agregó.

La estrella nacida en Estados Unidos es conocida por éxitos como The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Carismática, con una potente voz y décadas de éxitos, la estadounidense es una leyenda del rock and roll.

Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud. En 2016 le diagnosticaron cáncer intestinal y en 2017 debió someterse a un trasplante de riñón.