Video: así llegaba Alberto Fernández al aeropuerto de Mar del Plata

En medio de la expectativa por el acto de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández arribó a Mar del Plata para partir rumbo a Chapadmalal, donde se encuentra la residencia presidencial ubicada sobre la ruta 11 a 30 kilómetros al sur de la ciudad.

El Jefe de Estado pasará el fin de semana largo en la residencia y retornará para encarar su agenda la semana entrante, que incluye un viaje a Bolivia para inaugurar, junto a su par Luis Arce, una obra de conexión eléctrica con dicho país.

En su caminata rumbo a la Catedral Metropolitana de esta mañana, para participar del tradicional Tedeúm, Fernández explicó que no se encontrará en Buenos Aires durante la tarde del jueves: “Yo no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando ahora y me voy porque tengo a mi familia en Chapadmalal”.

Además, cabe destacar que en su lista de 300 invitados, Cristina Kirchner no incluyó a Alberto Fernández, aunque sí pidió por la presencia de dirigentes de todo el espectro del Frente de Todos: gobernadores, intendentes, diputados, senadores, referentes de los movimientos sociales, sindicatos y también de los organismos de derechos humanos.