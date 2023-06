Taxis, ya con tarifa actualizada y una interna que gana en intensidad

Taxistas y remiseros atraviesan una situación extraña, dadas las ultimas declaraciones que se dieron en el marco de la discusión por la actualización de la tarifa, que fue aprobada y desde las 0 de este sábado ya implementada oficialmente.

En comisión de Movilidad urbana las entidades tuvieron la posibilidad de tomar la palabra, a partir de la decisión del presidente, Guillermo Volponi. Allí quedó claro que las diferencias estaban marcadas con el sector de peones que lidera el secretario General del Sindicato Marplatense de Peones de Taxi (SIMPETAX), Miguel Rodríguez.

El propio referente de los peones señalo tras conocerse el aval del HCD al aumento solicitado de manera desdoblada que "nosotros estamos totalmente en contra y lo tomamos como un complot o un acuerdo entre el gobierno municipal y el Concejo Deliberante y las entidades que desdoblaron la tarifa para tratar de ir disminuyendo el servicio para que vaya bajando la calidad, y así abrir las puertas de las aplicaciones. No estamos para nada de acuerdo. Porque este año va a cerrar con 110% inflación, que nos den cincuenta por ciento de aumento, es de es una locura y menos desdoblado en veinticinco por ciento”, tal como lo publico El Marplatense.

A raíz de ello, recogió el guante un referente de una de las entidades, Raul Vicente, quien representando a la Sociedad conductores de Taxis, se contactó con este medio para expresar, a titulo personal, lo siguiente:.

"El único complot que existe es el que Beto Rodríguez está "cocinando" para que ingresen las Aplicaciones a Mar del Plata", dijo.

"El Sr Beto Rodríguez en el tema del aumento de tarifa, solo quería obtener un logro o éxito Individual, que el pudiera decir gracias a mí se logró un aumento de tarifa del 50% en una sola vez y como demostré que soy un dirigente "diferente" que consigue cosas, ahora voy a proponer y apoyar el Ingreso de las Plataformas Digitales para todos los taxistas que NO tienen radio-llamada y NO se sienten representados por las entidades", remarcó.

"Sin ese logro previo ese planteo no lo puede hacer-amplió-, porque lo sacan a patadas y yo creo que igual le iban a dar la espalda el 90% de los Taxistas , pero es más qué notorio que lo que está buscando es la forma de apoyar el ingreso de las Apps, pero en lo posible tratando de no salir quemado o chamuscado porque tiene un sindicato con 60 asociados aproximadamente y no quiere que lo abandonen; esta es la verdadera realidad que persigue este dirigente", fustigó Vicente.

TODOS LOS NUEVOS VALORES

Tarifa diurna, horario comprendido entre las 6 y las 22 horas:

Bajada de bandera $375.

Por cada 160 metros de recorrido $25.

Por cada minuto de espera $25.

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $25.

Tarifa nocturna, horario comprendido entre las 22 y las 6 horas:

Bajada de Bandera $450.

Por cada 160 m. de recorrido $30.

Por cada minuto de espera $30.

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $30.

Y a partir del 1 de agosto: Tarifa diurna, horario comprendido entre las 6 y las 22 horas:

Bajada de Bandera $450.

Por cada 160 m. de recorrido $30.

Por cada minuto de espera $30.

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $30

Tarifa nocturna, horario comprendido entre las 22 y las 6 horas:

Bajada de Bandera $540

Por cada 160 m. de recorrido $36

Por cada minuto de espera $36

Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30 $36