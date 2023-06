Alvarado recibe al último con la intención de despegarse

Luego de los dos partidos en calidad de visitante, Alvarado volverá a Mar del Plata cuando este sábado a las 19 reciba a Flandria en el "José María Minella", en el marco de la jornada 21° de la Primera Nacional.

Para dicho encuentro, el "Torito" podrá contar con las incorporaciones de Franco Malagueño, quien ya había tenido un paso por el club, el ex Vélez Lucas Rebecchi y Federico Boasso, que explicó que "nunca" dudó en llegar a la institución debido a que no tenía minutos en Chaco For Ever.

Desde la llegada de "Pancho" Martínez, el cuadro marplatense comenzó su remontada en el campeonato, en el que logró un gran triunfo en Mar del Plata ante Brown de Puerto Madryn y consiguió dos empates lejos de la ciudad, contra dos de los favoritos de la Zona A -CADU y San Martin de San Juan-.

En éste último, en su visita a San Juan, se aferró a la igualdad en el último minutos a raíz del agónico tanto de Albertengo, pese a no haber hecho un partido de muchas luces, por lo menos en la primera etapa.

Si bien se encuentra en el decimosexto puesto con 21 puntos, un triunfo lo acercaría a los puestos de Reducido para, de a poco, pensar una posible clasificación, aún aún resta la mitad del torneo.

Por su parte, el "Canario" está en el último puesto con 19 unidades y arrastra cinco derrotas en seis partidos, habiendo ganado por última vez hace un mes cuando recibió a Agropecuario.