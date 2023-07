Lluvia en Mar del Plata: entre saneamiento y arreglos, hay dos evacuados

En medio del temporal que atraviesa Mar del Plata, el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez, confirmó que hubo dos evacuados por Desarrollo Social, una auto evacuación en el barrio 2 de abril y que esperan 70 milímetros de agua.

En ese sentido, expresó en comunicación con "Mitre" Mar del Plata: "En este momento estamos saliendo del barrio 2 de abril. Es entendible el reclamo de los vecinos, ya que el agua debería circular normalmente. Es indudable que los vecinos lo sufran, hay un radio de siete manzanas que lo padecen. Trabajamos en drenar el agua y ahora debemos ser pacientes porque lleva tiempo, será en unas horas".

"Hace unas horas habían caído 50 ml. de agua, pero esperamos una caída de 70 ml. Tuvimos un fin de semana con lluvia, el anterior también, y el suelo no llega a absorber por completo. El acumulado es importante", señaló Goncalvez.

▶️Desde ayer estamos trabajando en el barrio 2 de Abril para colaborar en la limpieza de canales a cielo abierto.

▶️Con personal y equipos propios, desobstruimos las zanjas y mejoramos así su capacidad de conducción de la lluvia. pic.twitter.com/dgUWi8IeHi — OBRAS SANITARIAS MGP (@PRENSAOSSE) July 4, 2023

"Además de Defensa Civil, el Emvial y OSSE trabajan a la par, son muchas las areas que intervienen. No en todos los lados llueve lo mismo, pero dentro de los barrios más afectados y vulnerables se encuentran el 2 de abril, que tiene calles que están bajo el nivel, el Autódromo, Parque Palermo, Parque Hermoso y El Marquesado", comentó.

Al mismo tiempo, indicó que en este momento se movilizarán a los barrios del sur de Mar del Plata, lo que no es inmediato debido a que las maquinarias son pesadas. "No teníamos evacuados, pese a que nos acaban de confirmar que Desarrollo Social evacuó a dos personas, una de ellas en Las Dalias. También en 2 de abril hubo una auto evacuación. Hay que entender que mucho de los trabajos que se hacen no tienen un impacto rápido", concluyó el titular de Defensa Civil.