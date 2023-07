Bastida, ante un nuevo desafío: "Hace cuatro años que quería pelear por el título"

En el marco de la pelea que tendrá Lucas “El Tornado” Bastida este viernes frente a Diego Fabián Martínez por el cinturón Argentino Super Welter, el marplatense expresó que está "mentalizado" para que no le suceda lo mismo que en Inglaterra y Francia.

La idea original de su retorno a los cuadriláteros era para defender su corona sudamericana en la categoría Mediano, pero la fecha fue postergada. Con esa posibilidad caída, se confirmó la pelea donde el boxeador buscará el cetro argentino en el Gimnasio Municipal “Enrique Mosconi” de Cutral Có, Neuquén.

En ese sentido, Bastida comentó en comunicación con "SuperMitre" acerca del cambio de pelea: "Siempre estamos preparados. Sabíamos que podía pasar algo así. Tuvimos que posponer la pelea por el cinturón sudamericano porque no había rivales para defender el cinturón, pero de igual manera esta oportunidad nos está esperando desde mucho. Hace cuatro años que quería pelear por el título y nunca se había dado".

En cuanto al cambio de gimnasio, explicó: "Fue para encontrar una mejora física y por la técnica. Hasta ahora venimos muy bien con los cambios, me estoy adaptando a los nuevos mecanismos de entrenamiento y apunto siempre a la meta".

Su última presentación fue ante Bakary Samake en Francia en una pelea que no sólo significó una derrota, sino que además le generó cambios a futuro dejando el Gimnasio donde estaba. Cerrada su etapa en Maravilla Sosa, Bastida debutará con Monkey Box.

Por otro lado, sobre su rival, el marplatense señaló: "Por lo que vimos, es zurdo. En Mar del Plata y Buenos Aires es difícil conseguir zurdos, por lo que le estamos buscando la vuelta con el manopleo. Sé que tenemos que hacer una pelea diferente. Es otra cosa, pero va a salir bien y mentalmente estamos muy metidos".

"Soy un boxeador fuerte, no voy a caer tan fácil y la idea es ganar el título argentino. Después tendré que mirar para ir de nuevo a una pelea internacional, donde ya hay algunas propuestas. Ahora venimos 10 puntos, no tengo problemas con nada y vamos a ir paso a paso", añadió.

En último lugar, sobre las derrotas en Inglaterra y Francia, el pugil entendió: "Peleé con los mejores y en Francia fui superado ampliamente. Estoy mentalizado para no volver a pasar por lo mismo. De hecho, me pegaron manos muy fuertes y las aguanté por el amor propio que tengo. No me voy a tirar fácil".