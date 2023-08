El deporte como vehículo de integración y el compañerismo como símbolo de grandeza

HISTORIA

Esta iniciativa crear Escuelas de Iniciación a Múltiples Prácticas Corporales para Niños y Adolescentes con Discapacidad Cognitiva, Visual, Auditiva y Motriz (en silla de ruedas y ambulantes). Se gesta debido a que lamentablemente en la ciudad de Mar del Plata, las personas con discapacidad se encontraban excluidas de diversos ámbitos sociales (clubes, escuela -educación física-, colonia de vacaciones, etc). Espacios donde se desarrolla el aprendizaje de deportes, juegos, danzas, vida en la naturaleza, gimnasias, actividades acuáticas. Quedando marginadas respecto a la apropiación de la cultura corporal y motriz, con todos los daños físicos, psíquicos y sociales que ello implica, más aún al tratarse de niños que se encuentran en una etapa de desarrollo.

Ante esta importante necesidad percibida y manifestada por padres, profesionales y docentes, es que a partir del día 2 de junio de 2012 comienza el proyecto INTEGRA SPORTS de la Escuela de Iniciación a Múltiples Prácticas Corporales para Niños y Adolescentes con Discapacidad Cognitiva, con apenas 3 niños. A mediados de 2015 comenzaron las Escuelas para niños con discapacidad auditiva y en el año 2017 comienza la escuela para niños con discapacidad visual. Hoy en día concurren más de 200 niños y adolescentes que se benefician de estas actividades desarrolladas en natatorio y gimnasio deportivo, divididos en pequeños grupos por edades y niveles, con una numerosa cantidad de profesores para poder brindar una adecuada repuesta a sus necesidades.

PROYECTOS ACTUALES

Actualmente la Institución está desarrollando talleres deportivos específicos, uno de ellos es la gimnasia artística, para ello necesitan elementos específicos de esta disciplina (viga de equilibrio, paralelas, plano inclinado, entre otros), que siempre son costosos pero no inalcanzables.

Y adelantándose a las propuestas y participaciones en el verano porque cada vez son mas los alumnos que participan en eventos de aguas abiertas y deportes náuticos, será necesario que la Ong pueda contar con los elementos de seguridad correspondientes.

PROYECTOS FUTUROS/ NECESIDADES

Al no contar con un natatorio y gimnasio deportivo propio, por ahora sólo pueden dedicarse a este grupo poblacional, no teniendo la posibilidad de incluir a más niños y adolescentes con discapacidad a la institución, debido a que tanto los natatorios como gimnasios deportivos de la ciudad o bien están sin disponibilidad horaria, o no reúnen las condiciones de accesibilidad necesaria, o sutilmente se les niega la posibilidad de utilizar las instalaciones.

Es muy doloroso informar a padres de niños y adolescentes que están marginados del aprendizaje y práctica de las actividades corporales, que hoy en día no hay más cupo disponible. Es su sueño más grande y esperan concretarlo algún día para tener la independencia que Integra sports, necesita.

Esa independencia de un lugar propio, es sin dudas el motivo de tantos proyectos y la seguridad de una verdadera integración.

