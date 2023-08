Desde el Emtur dieron detalles de cómo serán las nuevas "playas equipadas" en la zona norte

En el marco de una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó un paquete de ordenanzas con el objetivo de llamar a licitación pública para otorgar en concesión el uso y explotación de un grupo de playas de la zona norte del distrito de General Pueyrredon.

De acuerdo a la documentación oficial, a la cual tuvo acceso El Marplatense, se trata de las playas Museo, Beltran Sur y Norte, Las Delicias, Estrada y Constitución.

Tras las críticas de la oposición del cuerpo legislativo, el presidente del Emtur, Bernardo Martín, explicó en diálogo con CNN Radio Mar del Plata, Fm 88.3, de que trata esta propuesta aprobada en el Concejo.

"Comprende la construcción de un módulo de servicios. Las playas van a tener servicios básicos y una actividad comercial conexa. No lleva carpas, solo sombrillas que se retiran cuando termina la jornada lo que deja la playa despejada. La playa continuará siendo pública y de libre acceso. No hay espacios de exclusividad. No va a haber una sola carpa, en ninguno de los 6 espacios que van desde el Museo Mar hasta la playa Las delicias", comenzó Martín.

Y siguió: "Nosotros creemos que el norte de la ciudad estuvo abandonado mucho tiempo y los balnearios que estaban no habían efectuado una inversión acorde. Además creímos necesario brindar infraestructura y acceso a ellos, con sillas, accesibles. Era una deuda que teníamos con la ciudad. Además pensamos en un modelo que no fuera tan agresivo para la ciudad".

En relación con la nocturnidad de la zona, tema muy debatido y controversial en el Concejo Deliberante, el presidente del Emtur señaló: “Lo tenemos que tener contemplado, entendimos que el prohibir no sirve de nada. Ya venimos de la Mar del Plata del no, luego se regulará qué es lo que se puede y que no. Es un rol del Ejecutivo llevar eso adelante. "Es raro la postura de un sector de la oposición en relación a la nocturnidad".

Por otro lado, Martín hizo referencia al Enduro del Invierno, evento que promete concentrar a miles de turistas y vecinos a las costas de la ciudad: “El martes se va a tratar y estaremos para aclarar las dudas que tengan los concejales. Entendemos que será superador este evento en relación al del año pasado. Creo que Mar del Plata merece tener los mejores eventos, por eso estamos organizando todo para que eso así sea. Apuntamos a que todos los inviernos tengamos un evento como este todos los años”.

¿Qué dice el proyecto?

Estas licitaciones se encuentran “insertas en un proyecto de puesta en valor integral para la parte norte del sector costero, a través de la implementación de playas públicas equipadas, entendidas como predios costeros que cuentan con una infraestructura de servicios básicos con un muy bajo impacto ambiental y manteniendo la condición de playa de uso público”, indicaron desde el Ejecutivo local.

A su vez, detallaron que “el Pliego de Bases y Condiciones proyectado como marco normativo del llamado, intenta dar respuesta a las necesidad de la comunidad en materia de sustentabilidad ambiental y de accesibilidad, teniendo a ambos ejes como principios rectores que permitan el desarrollo de actividades sin perjuicio para el recurso de base”.

Además, resaltaron que “la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha proyectado un prototipo de módulo a implantarse, tratándose de una intervención moderada en término de arquitectura, siendo un emplazamiento armónico con las características naturales del sector, y que responde a la necesidad de reconvertir y modernizar el área a fin de lograr servicios de mayor calidad para los usuarios”.

De la evaluación económica del proyecto de ambas UTF “se ha concluido que a fines de obtener una rentabilidad acorde a la inversión involucrada, se ha establecido un período de concesión de diez años, y un canon anual oficial de $ 1.500.000”, se detalló.

La Playa del Museo se encuentra ubicada en la avenida Félix U. Camet entre las proyecciones de la calle Florisbelo Acosta y avenida Constitución.

La Playa Beltran Sur se encuentra ubicada en la Avenida Félix U. Camet entre las proyecciones de las calles Anchorena y José Antonio Álvarez Condarco.

La Playa Beltran Norte se encuentra ubicada en avenida Félix U. Camet entre las proyecciones de las calles Jose Antonio Álvarez Condarco y Calle 143.

La Playa Estrada se encuentra ubicada en la avenida Félix U. Camet entre las proyecciones de las calles Anchorena y calle Aguirre.

La Playa Constitución se encuentra ubicada en Av. Félix U. Camet entre las proyecciones de la avenida Constitución y Lijo López.

La Playa Las Delicias se encuentra ubicada en la ruta provincial 11 entre las proyecciones de las calles P. Groeber y Santa Margarita.

