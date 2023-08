El reconocido baterista norteamericano Rudy Royston llega a Mar del Plata

Llega a Mar del Plata uno de los músicos más prolíficos de la escena de jazz de New York. Rudy Royston, además de llevar adelante sus propios proyectos integra los grupos de figuras icónicas del Jazz contemporáneo, como Bill Frisell, RaviColtrane, Linda May Han Oh y Tom Harrell, entre otros.

En esta ocasión Rudy completara su grupo con tres músicos fundamentales de la escena local: Federico Viceconte, Teby Frontera y Martín de Lassaletta

El concierto será el martes 29 de agosto a las 21 en espacio ECEM, ubicado en La Rioja 2065.

Ensayo abierto y conversatorio

El mismo martes 29 de agosto, desde las 16 en ECEM se llevará a cabo un ensayo abierto y conversatorio.

El espacio ECEM invita a este encuentro formativo brindado por el gran Rudy Royston, uno de los bateristas más significativos del jazz contemporáneo de EE.UU.

En este encuentro podremos ver a Rudy interactuando con los músicos marplatenses que lo acompañaran en su concierto.

Se podrá presenciar el proceso de armado de composiciones originales de los distintos músicos, como también el debate de distintos aspectos estéticos a la hora de abordar un repertorio.

Luego, se abrirá a un conversatorio con Rudy para poder profundizar en sus concepciones a la hora de ensamblar con otras personas músicas.

Este concierto es organizado por el E.C.E.M (Espacio colectivo de experiencias musicales)

en conjunto con Prez Jazz club de la ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo del Hotel Las Rocas y el EMTUR (Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata)

Sobre Rudy Royston

Nacido en Fort Worth, Texas, y criado en Denver, Colorado, Royston ha sido profesor, baterista y percusionista profesional durante casi veinte años.

Estudió percusión clásica en la Universidad de Denver, donde obtuvo títulos universitarios en Música e Inglés. Rudy creció tocando la batería en la iglesia y encontró su voz bajo los auspicios del célebre trompetista de Colorado Ron Miles, a quien Royston considera su mayor influencia, y con quien Rudy ha tocado desde 1991. Ha enseñado, grabado e interpretado todos los estilos de música desde Jazz a percusión de marcha. Desde que se mudó a Piscataway, Nueva Jersey en 2006, Royston completó una Maestría en Música de la Escuela de Artes Mason Gross de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey, y actuó con muchos de los mejores músicos de jazz de la actualidad. Javon Jackson, Bill Frisell, Les McCann, David Gilmore, Ben Allison, Jason Moran, JD Allen, Sean Jones, Jeremy Pelt, Greg Osby, Jennifer Holiday, Ravi Coltrane, Ralph Bowen, Bruce Barth, George Colligan, Don Byron, Stanley Cowell , Tom Harrell, John Ellis, Jenny Scheinmenn y The Mingus Big Band, pornombraralgunos. Amante de todos los géneros musicales, Rudy continúa persiguiendo la música y expandiendo sus horizontes musicales.