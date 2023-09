Caso Baldini: la defensa del acusado suma testimonios contra el empresario

La defensa del trabajador acusado de agredir en un restaurante de la ciudad al empresario Pablo Baldini se encuentra recopilando testimonios de testigos del hecho, quienes aportarían una versión favorable al argumento de que fue primero el empresario y sus acompañantes quienes agredieron verbalmente al imputado.

“Lo que se venía diciendo como hipótesis principal entre los allegados a Baldini no tiene un correlato con la realidad, con la prueba de la causa”, aseguró el abogado Martín Bernat a UPM, por Radio Mitre Mar del Plata. Según detalló, el trabajador realizaba su tarea de controlar que no se desborde el local, generando un filtro entre quienes están en el salón y quienes salen al patio a fumar. En ese marco es que Baldini, su primo y un allegado quisieron pasar y se les dijo que no.

“En ese contexto empiezan una serie de insultos desde Baldini y sus acompañantes hacia este chico, insultos que se pueden considerar totalmente xenófobos, discriminatorios y racistas, que no los quiero reproducir, pero todos saben que pueden ser del origen, del color de la piel”, relató Bernat.

En este contexto, es que el empleado “le pide con tranquilidad que bajen la tensión” y “en eso Baldini se arremanga, deja la bebida que estaba tomando y arremete contra la humanidad de nuestro defendido. En ese marco es que nuestro defendido no hace más que defenderse, alejando con un golpe a Baldini, que termina cayendo y provocándose las lesiones que está sufriendo”.

Desde el lunes, cuando el acusado se presentó ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia, Bernat y su equipo han tomado el caso. Y al testimonio del propio involucrado, sumaron a la defensa “testigos que son clientes del local, que una vez que se viralizó el hecho se han comunicado espontáneamente, mostrándose sumamente enojados porque no fue como se contó, y queriendo declarar. Así que estamos ofreciendo a esas personas y estamos solicitando alguna media de prueba más”.

Bernat también se refirió a una declaración del entorno del empresario, que calificó al imputado como “una máquina preparada para matar”. Para el letrado es una versión “que se cae a pedazos”, porque su defendido “no sólo no era patovica, no era empleado de seguridad, no tiene entrenamiento, no sabe pelear, tiene un físico bastante delgado; no es una persona de esas típicas de gimnasio que uno puede decir ‘es un patovica’. Esto de hecho ni siquiera es un boliche, es un local donde la gente va a comer y a pasar un buen rato; no suele haber conflictos por los que los dueños deban contratar personal de seguridad o lo que la gente considera patovicas”.

Y reiteró que los dichos sobre su defendido “son acusaciones muy serias” pero que “los insultos discriminadores, racistas, xenófobos también son muy serios. Incluso estamos viendo en caso de que esto se compruebe, cuáles acciones legales vamos a hacer, entre ellas civiles, administrativas, y denuncias al INADI. Un hecho de estas características, de este nivel de violencia verbal, al día de hoy, no lo podemos dejar pasar así nomás”.

En cuanto a la línea que están desarrollando con la defensa, actualmente se estudian las cámaras de seguridad del local con el objetivo de determinar cómo se originó la situación que se desencadenó en la agresión.

Además, el abogado aseguró que a la declaración de su defendido “ya hay otras declaraciones de trabajadores del lugar que marcan que Baldini y compañía tenían un estado de exaltación que no tenía las características normales de gente que va con tranquilidad a comer. Y los testigos que entrevistamos, y que van a deponer en la causa, van a mantener la misma línea que estamos hablando”.

El acusado es un hombre de 38 años, de origen cubano, que llegó a Mar del Plata hace unos años con una carta de invitación para poder salir de su país. Desde su arribo a la ciudad trabajó como peón en el ámbito de la pesca, pero se hizo amigo de uno de los dueños del restaurante donde ocurrió el incidente y consiguió ese trabajo con el objetivo de juntar dinero para poder traer a la ciudad a su hija y a su pareja. Bernat lo describió como “un chico totalmente agradable, tranquilo, nada más alejado de la realidad de esto que se ha dicho de una ‘máquina de matar sangrienta’”.