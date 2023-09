Un testigo aseguró ataques xenófobos y racistas de Pablo Baldini

La defensa de Geyler Díaz Vidiaux imputado del delito de lesiones y con una restricción de acercamiento por agredir en un restaurante de la ciudad al empresario Pablo Baldini se encuentra recopilando testimonios de testigos del hecho, quienes aportarían una versión favorable al argumento de que fue primero el empresario y sus acompañantes quienes agredieron verbalmente al imputado.

“Lo que se venía diciendo como hipótesis principal entre los allegados a Baldini no tiene un correlato con la realidad, con la prueba de la causa”, había asegurado semanas atrás el abogado Martín Bernat. Según detalló, el trabajador realizaba su tarea de controlar que no se desborde el local, generando un filtro entre quienes están en el salón y quienes salen al patio a fumar. En ese marco es que Baldini, su primo y un allegado quisieron pasar y se les dijo que no.

“En ese contexto empiezan una serie de insultos desde Baldini y sus acompañantes hacia este chico, insultos que se pueden considerar totalmente xenófobos, discriminatorios y racistas”, relató entonces Bernat.

El viernes pasado comenzaron las declaraciones y una de ellas, según informaron desde la defensa del trabajador de CAVA, "un testigo ocular (que se encontraba cenando en el lugar), comprobó todo lo que venimos diciendo: Baldini y compañía atacaron a nuestro defendido, lo insultaron con dichos xenófobos y racistas y Pablo Baldini lo tomo del cuello".

Y agregaron que "la testigo también dijo que Baldini y compañía estaban exaltados y que se comentaba que se venían propasando con las chicas empleadas del lugar".