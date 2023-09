Inseguridad, Desempleo y Sustentabilidad Ambiental según los candidatos de Mar del Plata

Mar del Plata tuvo su primer debate de candidatos a intendentes de General Pueyrredon en el colegio IDRA donde respondieron a las preocupaciones de los estudiantes a través de distintos ejes temáticos.

En el mismo participaron quienes superaron la etapa de las PASO, el actual intendente que va por la reelección, Guillermo Montenegro, la candidata de Encuentro Marplatense Fernanda Raverta, el liberal Rolando Demaio por La Libertad Avanza y Rosa Mauregui, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

En el debate, se trataron distintos ejes temáticos como Seguridad, Economía y Empleo, Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climático, Educación y Salud con preguntas ideadas por los estudiantes de la institución.

Sobre esto, Guillermo Montenegro expuso sus propuestas respecto a la violencia de género y la cantidad de víctimas que se registran. "Teníamos una deuda que tenía que ver con la entrega de botones antipánico en general. Esto ya se subsanó, hoy no hay lista de espera de botones antipánico y también hay una línea de 24 horas para atención de este tipo de problemáticas. El número es importante, pero mucho más lo es tener claro la capacidad de respuesta que tiene que tener el Estado ante situaciones así. Cuando está la denuncia ya estuvo el hecho y cuando es así, ya está el problema", dijo.

"Y ahora no tenemos un problema en lo que tiene que ver con el botón antipánico o la orden de restricción que tiene una persona en un determinado lugar. Tenemos que trabajar en que esto no ocurra, detectar cuáles son las problemáticas. Cuando haya más denuncias quiere decir que hay más confianza en que el Estado te va a dar respuesta. Esta me parece que es la clave en la cual nosotros tenemos que trabajar, no pensando solamente en cuáles son las cuestiones que vamos a dar respuesta, sino cómo detectamos previamente dónde está el problema", sumó.

Luego siguió Rolando Demaio, quien respondió: "La seguridad es un tema que nos toca a todos. Es la primera preocupación de todos nuestros vecinos. Es una función indelegable del Estado, hay que trabajar codo a codo, no solamente con el Ministerio de Seguridad de la provincia, sino con la Departamental de Mar del Plata".

"Lo que nosotros proponemos es un plan integral antidelito, generar y poner en funcionamiento el Consejo Municipal de Seguridad. Crear una aplicación que es un botón antipánico para celulares. Creemos que hay que usar la tecnología. Poner mejores y orientar mejor las cámaras y darles mantenimiento a las del COM, para que haya una vigilancia mucho más prolija y las 24 horas. Asignar más personal al COM. Cámaras en los patrulleros y también crear un fondo de seguridad municipal. Hay alquileres de edificios que no son importantes si esas actividades se pueden hacer bajo teletrabajo o cualquier otra aplicación online, esos gastos de mantenimiento que rondan alrededor de $150 millones. Volcar eso a un fondo de seguridad y con ese ayudar a nuestras fuerzas, para que puedan tener más vehículos, materiales y mejorar el sistema de cuadrículas de patrullaje", continuó el libertario.

Por su parte, Rosa Mauregui testificó: "En Argentina una mujer es asesinada cada 26 o 30 horas, uno de cada 10 de esos femicidios es perpetrado por las fuerzas de seguridad y la mitad lo hace con el arma reglamentaria. La situación de la violencia machista y de los femicidios, que es el último eslabón de una larga cadena de violencias y opresiones, no se viene resolviendo. Nosotras salimos a las calles en el 2015 para gritar Ni Una Menos, para exigir el derecho al aborto, y que fuese un debate sobre salud pública, y seguimos hoy en las calles porque vemos que no se resolvió la violencia machista".

"Desde el Frente Izquierdo planteamos en todos los espacios legislativos y también para la ciudad de Mar del Plata que hay que tener una ley de emergencia para erradicar la violencia machista. Cada mujer que sufre violencia tiene que poder irse a casas de refugio, tiene que poder tener, si una no tiene independencia económica, es muy difícil poder irse de una situación de violencia. También equipos interdisciplinarios. Es muy importante la ESI en los colegios. Hay que aumentar el presupuesto para erradicar la violencia machista que nos mata todos los días"

Además, Fernanda Raverta propuso: "Tenemos 16 comisarías, 4.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, 170 patrulleros, está claro que lo que hay no alcanza, todos los indicadores de seguridad se pusieron más oscuros, más siniestros, empeoró la seguridad en Mar del Plata, por lo tanto hay que hacer algo nuevo. En relación a la violencia contra las mujeres, nosotros desde Encuentro Marplatense proponemos un centro único de atención y tratamiento a este flagelo que tiene la sociedad y la comunidad en su conjunto, que es el maltrato que viven mujeres producto de sus relaciones interfamiliares".

"Hay que tener un centro de atención único, porque una mujer que es violentada tiene que ir y hacer una parte en el juicio, en el fuero de familia o en el fuero penal, después tiene que pasar por la policía a hacer la denuncia, después tiene que pasar por el lugar de orientación social, la Secretaría de Desarrollo Social, tiene que ir a muchos lugares buscando ayuda. El municipio tiene que estar preparado para brindar una solución integral, para abrazarte fuerte y para darte lo que necesites. Proponemos esta intervención que tiene una mirada mucho más integral que lo que está pasando ahora".

Por otro lado, en cuanto al eje enfocado en el eje sobre desempleo y precarización laboral. Desde La Libertad Avanza, Demaio afirmó que "el tema del desempleo de Mar del Plata es un problema crónico que yo vivo desde que tengo memoria, como todos los problemas crónicos que tenemos en este país. El nivel de empleo es muy bajo, y eso hace que nuestros jóvenes que estudian decidan que su única salida sea Ezeiza. Creemos en la participación pública-privada. Proponemos que ningún emprendimiento productivo que genere un solo puesto de trabajo se tiene que ir del partido de General Pueyrredon. Hoy la ciudad tiene una hiperinflación de ordenanzas, de reglamentos, que lo único que hacen es que las empresas que vienen a realmente generar puestos de trabajo elijan otros partidos que están cerca y después traigan su mercadería vía terrestre. Eso no puede pasar más".

"La industria del turismo debe volver a poner a Mar del Plata de pie. Mar del Plata perdió competitividad, está oscura. Tenemos que plantearnos qué Mar del Plata queremos de cara a los próximos 10 y 20 años, y en función de eso, hacer las nuevas modificaciones en el estado de las ordenanzas y sobre todo en las reglamentaciones que son una máquina de impedir que se generen nuevos empleos y proyectos", continuó.

A lo que la candidata desde el Frente de Izquierda postuló: "Efectivamente, el extractivismo no va a traer progreso ni desarrollo a la ciudad de Mar del Plata. El saqueo de nuestros bienes comunes naturales, el litio, las mineras. Este saqueo que vienen a traernos las empresas multinacionales, instala a las grandes petroleras mundiales responsables del calentamiento global.

Además, mencionó que "Mar del Plata tiene un gran problema de precarización laboral, un punto arriba de la media nacional. El empleo que se destruyó en la pandemia no se recuperó. Hoy es precario. No es dejando libre al mercado cómo vamos a solucionar estos problemas. Nosotros planteamos una jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana con un salario igual a la canasta familiar. Es posible, hay que afectar intereses económicos".

En ese sentido, la candidata de Encuentro Marplatense, Raverta cuestionó: "Debemos diversificar la matriz productiva. Eso quiere decir que tenemos que encontrar trabajo para los 24.000 marplatenses que no tienen y mejorar el trabajo de los más de 80.000 que trabajan informalmente. Para eso el puerto tiene un rol. Nosotros proponemos construir un muelle 9 que le va a dar al puerto la posibilidad de que amarren un 30% más de barcos y de buques. Si tenemos mejor infraestructura, si el Estado interviene, si se pueden hacer las obras necesarias y entonces va a haber más trabajo. El trabajo lo crea el sector privado, pero el Estado genera las condiciones para que ese trabajo sea trabajo de calidad y para que el sector privado pueda incorporar más marplatenses".

"También creemos que el puerto de Mar del Plata puede apostar para que haya más turismo. Miren qué importantes son los programas de turismo del Estado nacional, vinieron chicos egresados de la provincia de Buenos Aires. Cuando se fueron esos chicos, vinieron los Torneos Bonaerenses. Luego van a venir los de los Torneos Evita y el Previaje para finalmente llegar a la temporada. Eso es turismo 12 meses al año. Eso es trabajo".

"Para eso, tenemos que arreglar la Rambla, nos proponemos arreglar la Rambla y estamos seguros que lo vamos a hacer. Es una de nuestras propuestas. Tenemos que poder contar con un mercado en el puerto donde está la manzana de los circos. También lo vamos a hacer".

Y para finalizar, el candidato a la reelección de Juntos, Guillermo Montenegro dijo: "Yo estoy orgulloso de Mar del Plata y de lo que hicimos en estos años. Y tiene que ver con transformar la ciudad. Acá estaba prohibido hacer carreras de motos en la playa, estaba prohibido destilar gins, los decks, los food trucks. Todo esto estaba prohibido y todo esto es laburo".

"Hoy el Parque Industrial está completo. Y estamos pensando en un segundo parque. Y esto tiene que ver con trabajo para los marplatenses. Yo creo que tenemos que seguir en el mismo camino y salir del 'todo no se puede'. Y lo logramos todos juntos, y empujando y tomando las decisiones que había que tomar. Teniendo claro que al privado es al que hay que ayudar. Y por eso nosotros generamos la habilitación inmediata de comercios, que se genera en 24 horas", agregó.

Y a modo de conclusión Montenegro afirmó: "Pensamos en el que tiene un comercio, un emprendimiento familiar, hasta una empresa que puede generar 300 puestos de laburo. Esto es clave, yo no creo que el camino sea otro. Esto tiene que ver con el camino de acompañamiento, con la escucha, con el Proyecto del Offshore. Entendimos que no le genera problemas a Mar del Plata y preguntamos cómo podíamos participar desde el municipio para que se contraten más marplatenses. Me parece que es el camino que tenemos que seguir".