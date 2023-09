Melconian fulminó a Massa: "El destrozo de los últimos 40 días no lo vi nunca en ningún gobierno"

Carlos Melconian se hizo presente en la Cuarta Edición del coloquio sobre Política, Economía y Real Estate que se está llevando a cabo en el UTHGRA SASSO HOTEL de Mar del Plata.

El candidato a Ministro de Economía de Patricia Bullrich en las próximas elecciones de octubre, expuso segundo en el coloquio, tras las palabras del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

"La herencia es muy mala. El destrozo de los últimos 40 días no lo vi nunca en ningún gobierno, en ninguna transición nunca. Hace más de 35 años, me dedico a esto. Yo tengo un discurso una de las cuestiones que hablé para tomar esta posición. Es que a mí no me hagan decir en público una cosa distinto a la que pienso en privado porque me voy a los 2 segundos", expresó.

"Nunca vi tal zafarrancho como el que están haciendo en los últimos 40 días. Cuando me preguntan si nosotros teníamos una estrategia de bajar impuestos para adelante, mi respuesta era lentamente sí, porque primero tenemos que ir a equilibrio del fisco. Ahora me toca decir que Sergio Massa es el responsable de que se lentifique todo eso, porque el agujero que deja es mayor. Todo se posterga mucho más que antes porque ahora el agujero que teníamos que tapar es 60 por ciento más grande", dijo Melconian.

Y agregó que "hay que matar a la inflación. El tema central para recuperar el poder adquisitivo, la inversión, la actividad, el crédito, que los pibes no se vayan, etcétera, es matar a la inflación. Ya está estudiado. Yo lo he dicho desde chico, vi que el candidato libertario dice que se pasó de escuela y como hizo eso, descubrió que la inflación es un fenómeno fiscal y monetario. Entonces hay que cerrar el fisco y dejar de emitir. Al presidente Macri en el 2015, alguien lo asesoró mal diciéndole que aunque no lo tenga cerrado, si conseguía deuda, safaba por un tiempo. Alberto Fernández creyó que zafaba con deuda interna y hoy no se sabe si la pagan".

Por otra parte, mencionó que "el salario básico universal no es para lo que cortan la 9 de Julio o la jornada laboral no es para los sindicatos que tienen camiseta de la política. Nosotros tenemos que ir a la estabilidad y cuando nosotros vayamos a la estabilidad se va a poder discutir todo".

"Yo a la gente la miro a la cara y le digo la verdad. La barrabasada de los últimos 40 días es como una ola tsunami que te tapa todo y encima hay un poco en todos lados. Si el primer día del próximo gobierno hubiera que cortar 85000 planes trabajar como le tocó hacer a Tolosa Paz, que no encontraba de quién eran, dirían que viene a cagar a los trabajadores, a los planeros. Sergio Massa aumentó la distribución en electricidad un 261% entre abril y octubre, porque como después de evaluó y tiene 12 de inflación que es un barril sin fondo que no alcanza", continuó.

"Cuando Massa habla en la tribuna, atrás están Máximo, Baradel, todos como soldados y siempre uno primero aplaude e interrumpen con 15 aplausos un discurso de 25 minutos todo armado. Esa es la rebelión, el antisistema", aclaró.

"Hemos quedado atrapados entre la irresponsabilidad y la magia. Nosotros vamos con esto a algo posible arriba de la de la mesa, un régimen fiscal, uno monetario; lo que la gente ha decidido que es la famosa bimonetariedad que consiste en reformar el Código Civil para terminar con la hipocresía", concluyó Melconian.