A cuatro meses de la muerte de Iara Nardelli, su mamá exige respuestas

Tras cuatro meses desde la desaparición, la mamá de Iara Nardelli, Mariela Quintanilla continúa esperando respuestas por la muerte de su hija y la recordó a través de sus redes sociales, exigiendo saber la verdad.

"Hoy se cumplen cuatro meses de silencio, de no saber qué pasó. Hay días donde quisiera despertar, pensar que esto es un sueño y ver el celu lleno de mensajes, como solías hacer", publicó.

"Prefiero recordarte cariñosa, compañera, es lo único que hoy puede llenar mi alma" y agregó: "Te gustaba que me acostara a tu lado y me abrazabas, no me dejabas levantar. Ahora cómo le explico a mi alma que tengo que seguir viviendo a pesar de este dolor desgarrante".

"Exigimos verdad. Es urgente saber qué pasó con Iara. Pedimos que se aceleren los procesos de investigación", exigió su madre.

En ese sentido, también recordó que como hace ya dos semanas, este miércoles 1 de noviembre se convocarán nuevamente a las 10:30 en las puertas de Tribunales. "Vamos a venir los miércoles que sean necesarios hasta que se investigue", dijo Quintanilla.

El caso

La joven de 16 años desapareció el pasado 30 de junio en Mar del Plata. Había sido vista por última vez en Luro al 10200 y se presumía que podía estar en Miramar.

Tras varios días de búsqueda, sus restos fueron encontrados el 11 de julio . El hallazgo fue en un terreno deshabitado, ubicado en el barrio Virgen de Luján, en la zona noroeste de la ciudad. Un vecino descubrió el cráneo en el espacio lindero a su domicilio y dio aviso a las autoridades.

Se realizaron rastrillajes en la zona y se descubrieron más restos y sus pertenencias a pocos metros, entre ellos una pierna, una tibia, un cráneo y cuero cabelludo.

Luego de haber descartado la teoría de que fue atacada por animales salvajes, confirmaron que sus prendas contenían heridas producto de un objeto corto punzante, pero ese fue el último avance en la causa.

En ese sentido, su familia y amigos se volvieron a convocar este miércoles en las puertas de Tribunales para exigir que se avance con la investigación. Además, se sumaron con su apoyo y voz, familiares de otros casos de inseguridad ocurridos en la ciudad.