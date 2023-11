Latin Grammy 2023: Bizarrap levantó tres trofeos y fue el gran ganador argentino

Desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Sevilla, España, ya se vive la 24º entrega de los premios Latin Grammy, la cual corona a lo mejor de la música de América Latina. El primer ganador argentino de la premiación fue Bizarrap, quien alzó la estatuilla por Mejor Canción Urbana en la que estaba nominado con la “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″

“No estoy acostumbrado a hablar, es impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto con una computadora. Muchísimas gracias”, dijo Biza sobre el escenario, acompañado por el cantante canario que le puso voz a este hit intercontinental. “Esto se lo quiero dedicar a todos los pibes y pibas que están empezando, que vean que con muy poco se puede lograr mucho, en serio. ¡Y vamos Argentina, la c... de la lora!”, arengó el productor.

Más tarde volvió a subir al escenario pero esta vez junto a Shakira -quien en el auditorio está acompañada por sus hijos Milán y Sasha- para recibir el galardón por la Mejor Canción Pop, correspondiente a la “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″. “¡Esto es increíble! Biza, ¿cómo te sientes?”, le preguntó la colombiana al argentino.

“Hubo mucho trabajo detrás de esta canción. Shaki pudo expresar lo que sentía y eso es lo más importante, siento yo, de este tema”, contestó Biza y la cantante remató el momento haciendo un soplido de alivio que provocó las risas en el auditorio. Para festejarlo, un rato después, el productor montó su cabina para hacer en directo un meddley con sus sessions #52, #53 y #57, para la cual se sumaron tanto Shakira como Milo J, la última sensación del rap argentino.

Entrada la noche, el golden boy de la música de esta época levantó la tercera, nuevamente con Shakira y en la categoría Canción del Año. “Le quiero mandar un saludo y se lo quiero dedicar especialmente a los pibes de El Quinto Escalón y el Halabalusa, que fueron las raíces, de ahí salimos nosotros, de ahí salió Bizarrap”, dijo el Biza en su discurso y recordando sus orígenes. Era el más nominado de los argentinos, compitiendo en seis categorías: además de las tres que ya ganó, quedó fuera de competencia en la de Mejor fusión/interpretación urbana (también por el tema con Quevedo; el ganador fue “TQG” de Karol G y Shakira), en Productor del Año y Grabación del Año.

En tanto, el Quinteto Ástor Piazzolla se quedó con el de Mejor álbum de Tango por su trabajo Operation Tango, en una categoría copada por argentinos y en la que competían Retrato del aire, de Pablo Jaurena; Reencuentro, de Susana Rinaldi & Osvaldo Piro; Ahora Romo del Agri Messiez Tango Trío; y Argentinxs, de Tanghetto. “Mi profesor de la escuela me decía: ‘No te des vencido ni aun vencido’. Y la verdad que con este álbum pasamos por muchas dificultades: empezamos a trabajar en pandemia y después de tres años de mucho esfuerzo y trabajo, logramos lanzarlo al mundo”, dijo el productor Darío Vaccaro en el discurso de premiación.

Nathy Peluso coronó en la categoría Mejor video musical versión corta por el videoclip de “Estás buenísimo”, en donde también competía Wos con “Descartable”. “¡La c... de mi madreeee!”, gritó sorprendida por la victoria y con su habitual desenfado. “Ustedes saben que yo creo en el teatro, creo en la ficción, me fascina el cine y para mi la música nos da la oportunidad de contar historias y plantearlas con imágenes. Este video fue un viaje emocional y un viaje cinematográfico, gracias a mis amigos que me ayudaron a llevarlo a cabo. Yo solo quería perseguir a un chabón por las calles de Nueva York y decirle que estaba buenísimo”, explicó la cantante radicada en España, quien cerró su discurso vivando a las mujeres.

Dante Spinetta coronó en Mejor canción alternativa por “El lado oscuro del corazón”. “Esto es una emoción enorme, quiero agradecer primero a Dios y a mis hijos Brando y Vida”, dijo el músico que el año pasado deslumbró con su disco Mesa Dulce, del cual se extrae este tema.

La segunda argentina más nominada era María Becerra. Pero la cantante quilmeña, con apariciones en cuatro categorías, no pudo alzar ningún premio: ni el de Mejor fusión/Interpretación urbana (nominada con “Ojalá”), ni el de Mejor interpretación reggaetón (“Automático”), tampoco el de Canción del año (“Amigos”, junto a Pablo Alborán), ni la de Mejor Canción Urbana (”Automático”).

Eruca Sativa y A.N.I.M.A.L. estaban nominados en la de Mejor álbum de rock, por Dopelganga e Íntimo Extremo – 30 Años, respectivamente. Sin embargo, el premio se lo quedaron los mexicanos Molotov por su trabajo Sólo D’ Lira. Andrés Giménez, cantante del grupo metalero noventoso, es parte de los créditos de “Depredadores” (De La Tierra) y competía en la categoría Mejor canción de rock, al igual que los bonaerenses Todo Aparenta Normal (con “El piso es lava”). La estatuilla en cuestión, finalmente, fue para “Leche de Tigre”, de Juan Galeano.

Nicki Nicole y Milo J perdieron en Mejor canción de rap / hip hop (competían con “Dispara”), la cual quedó para Bad Bunny y Eladio Carrión por “Coco Chanel”. La cantante rosarina tampoco ganó en la categoría Mejor Álbum Música Urbana, donde competía con su disco Alma, premio que finalmente se quedó Karol G y su Mañana Será Bonito. Babasónicos, León Gieco y Usted Señalemelo tampoco pudieron alzar la de Mejor Álbum de Pop / Rock, premio de Juanes por su trabajo Vida cotidiana. Asimismo, la banda que lidera Adrián Dárgelos también competía en Mejor diseño de empaque por Trinchera Avanzada, como Miranda! y su Hotel Miranda!: ninguno de los dos ganó, ya que el galardón para Atipanakuy (Deluxe), diseñada por Gustavo Ramírez para Kayfex.

Dante Spinetta no puedo llevarse el premio al Mejor álbum de música alternativa, categoría en la que estaba nominado por Mesa dulce: fue para los colombianos Monsieur Periné, que competían con Bolero Apocalíptico. Roxana Amed tampoco pudo coronar en la Mejor álbum de jazz latino/jazz (competía con Unánime), ya que ganaron Chucho Valdés y Paquito D’Rivera con I Missed You Too!.

En Productor del Año estaban nominados Bizarrap y Nico Cotton, pero el premio fue para el mexicano Edgar Barrera. Cotton, además, competía en Mejor Canción Tropical ya que es parte de los créditos de “El Merengue” (Marshmello y Manuel Turizo), pero el premio quedó en manos de “Si tu me quieres” (Fonseca, Yadam González y Yoel Henríquez). En la categoría más importante de la noche, la última de la ceremonia, Álbum del Año, también competía Fito Páez con EADDA9223, la reversión de El amor después del amor. Finalmente, la ganadora fue Karol G, con Mañana será bonito.