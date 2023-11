Bastida rompió el silencio: "Fue un baldazo de agua fría, pero ya tengo la cabeza en la pelea de diciembre"

Dos meses después de su detención, el boxeador marplatense Lucas Bastida dio detalles de la manera en que vivió aquel mal trago y despejó dudas sobre su participación en el ilícito. Es la segunda vez que el púgil es acusado falsamente, pero nunca decayó y se mantiene firme. "Lo que no te mata te fortalece y esto me hizo más fuerte", dijo en diálogo con SuperMitre (FM 103.7, el programa deportivo de la radio) palpitando la defensa del cinturón argentino SuperWelter, el 15 de diciembre en Racing club de Avellaneda.

"Fue un baldazo de agua fría. Me levanté a las siete de la mañana y me encontré con un allanamiento en mi casa cuando estaba por ir a trabajar. Acá en Argentina siempre es difícil mantener una carrera, pero me gusta trabajar y a lo que me dedico", contó quien también se desarrolla como techista y electricista cuando no está arriba de un ring.

A pesar de la incómoda situación, el marplatense aseguró que más allá de haberse "sorprendido", siempre estuvo "tranquilo". Y si bien la presencia policial no lo desesperó, tenía orden de arresto por verse relacionado a una banda ligada al narcotráfico y tuvo que acompañar a las autoridades, "callado".

"Estaba tranquilo porque no tenía nada que ver, pero los tiempos de la Justicia no son los míos. Siempre dije la verdad y confié en que iban a hacer su trabajo. De hecho, mi papá y yo fuimos los únicos que salieron, el resto está preso", aseguró el campeón argentino SuperWelter.

En ese mismo sentido, por su detención, explicó que lo relacionaron por un "conocido" de su padre, a quien le compró un auto, aunque a la semana tuvo que devolverlo porque "fallaba". Sobre aquella situación, amplió que discutieron cuando hizo el reclamo, hasta que accedió a devolverle dinero por semana -"10.000 pesos"- y a raíz de esa transferencia, fue por lo que lo asociaron a la banda.

"Soy el único que declaró. Conté mi verdad y por suerte se esclareció. Fueron 15 días adentro y no se lo deseo a nadie. Confío en que termina rápido y ahora sigo con mi vida normal, trabajando, entrenando y poniéndome a punto para la defensa del título que será el 16 de diciembre", expresó.

Las pruebas contra el boxeador fueron limitadas. Además de esa transferencia, una imagen de él junto a su padre y su hermano menor de 8 años bajando bolsos de un auto era todo lo que tenía la Justicia, cuando en realidad cargaban ropa y algunos materiales para la construcción. "Yo solo estaba bajando bolsos de un auto. Nunca lo haría y menos en medio del centro", ironizó.

"Para hundirte te pegan de todos lados, pero para limpiar tu nombre es así. Yo se quien soy. No tengo nada que ver con estas cosas, siempre apunto para adelante y lo que no te mata te fortalece. Esto me hizo más fuerte", destacó el púgil de nuestra ciudad.

Bastida aún espera por un rival para su siguiente pelea y afirmó que se siente "más fuerte que nunca", al mismo tiempo que dijo que ansía por un nuevo enfrentamiento en el exterior, un oportunidad que no quiere dejar pasar de nuevo.