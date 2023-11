Fernández reconoció que Quilmes no juega "bien" y que la responsabilidad es "absolutamente" suya

Tanto para Unión como para Quilmes, el inicio de temporada está siendo más difícil que lo esperado. Los cuadros marplatenses se enfrentaron en la primera fecha, el "Cervecero" se quedó con el debut y tras vencer a Gimnasia en la segunda jornada, sufrió cinco derrotas al hilo hasta que regresó al Polideportivo Islas Malvinas. Fueron cinco caídas en la gira para el equipo que conduce Luis Fernández, quien reconoció que el fixture no los favoreció y sumó a Peñarol como otro de los conjuntos con mal arranque.

Mientras el "Celeste" aún no pudo sonreír en la Liga Argentina, el "Milrayitas" tiene una sola conquista en ocho partidos disputados.

"Estamos todos en las mismas condiciones. En nuestro caso, más allá del fixture, no hicimos buen básquet y todo se paga. Se nos escaparon un par de partidos y en algunos controlamos y nos cerraron bien. En uno no estuvimos ni cerca de ganarlo pero sí al borde y otro se nos escapó en los últimos segundos. Si bien fuimos de menor a mayor y encontramos un poco más de juego defensivo y ofensivo, no estamos jugando bien al básquet", dijo el DT quilmeño en comunicación con "SuperMitre" (FM 103.7).

"La responsabilidad de que un equipo juegue y los jugadores encuentren su lugar en la cancha es del técnico. La responsabilidad es absolutamente mía y tenemos que trabajar día a día para conseguir fluidez ofensiva y solidez defensiva", acotó. En contraposición, también resaltó que fueron competitivos "sin dos jugadores claves y con experiencia en la categoría" y anunció que en la última semana volvieron a entrenar con Lisandro Fernández y "Goyo" Eseverri, a pesar de que destacó el papel de los U23 que ingresaron en sus reemplazos.

"Estamos en buen camino. Es deporte, perdés y hay que hacerse cargo. No es responsabilidad de los jugadores ni de la dirigencia. Quilmes pasa un momento dirigencial bárbaro, los jugadores dejan todo en la cancha y nos estamos encontrando, pero hay que ganar. De eso se trata, ganar", aseguró Fernández.

Y aunque afirmó que no cree en las excusas, recordó que el 80% de los jugadores titulares son distintos a los del año pasado. "Cequeira sí, Lisandro Fernández entró por Dupuy, Giménez por Aristu, Eseverri pasó al banco e ingresó Ecker, y Acuña es nuevo. Después, atrás está Verbauwede y los chicos", puntualizó.

Por último, el entrenador del conjunto de Luro y Guido hizo referencia a la importancia de la sangre nueva en el plantel, un proyecto del club: "El reemplazo de Fernández contra Pico fue Ghietti y lo hizo bien, y en Ameghino, Sala. También hubo varios minutos interesantes de Dominé y surgió la aparición de Luna, que en los entrenamientos mostraba que pedía pista. Son chicos de entre 16 y 19 años con los que contamos para las rotaciones y nos va a favorecer para la temporada".

Tras ese mal arranque, Quilmes -que jugará este lunes a las 21 ante Provincial de Rosario- se desquitó al vencer el pasado jueves a La Unión de Colón por 84 a 55 en Mar del Plata, donde tuvo un segundo cuarto en un altísimo nivel.