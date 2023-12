Comenzó la era Yllana: "Soy un entrenador más integral de lo que era en ese momento"

Aldosivi confirmó el martes a Andrés Yllana como nuevo técnico y sin demasiadas vueltas, ya se puso manos a la obras. Este miércoles por la mañana dirigió su primer entrenamiento y luego, habló con la prensa. También se conocieron los nombres que no defenderán la camiseta del "Tiburón" en la siguiente temporada.

"Las sensaciones son buenísimas. El día que nos tocó irnos de acá me quedó en la cabeza la intención, las ganas y el deseo de venir para concretar todos los sueños que teníamos en ese momento. Hoy, con un montón de años y partidos en la categoría, se pudo hacer. A veces son procesos y ahora, con lo que nos tocó hacer en otros equipos del Nacional B, un club como Aldosivi, que tiene que protagonizar, nos da la posibilidad", fueron las primeras palabras del DT rawsense.

Asimismo, priorizó "la lucha y el trabajo" para que el equipo "se identifique con la gente, contagie, de confianza, tenga un gran espíritu y juegue junto". En resumidas cuentas, sostuvo que apostará a darle "una identidad y funcionamiento", en lo que se mostró seguro de que lo lograrán.

"Es importantísimo que haya una buena sinergia con la dirigencia, el plantel y los hinchas. Es fundamental que esa sinergia sea positiva y fuerte. Y para eso necesitamos reconstruirla desde adentro de la cancha", subrayó el nuevo entrenador del "Tiburón".

Este miércoles se dio a conocer la larga lista de los jugadores que no continuarán en Aldosivi la próxima temporada en la Primera Nacional, donde Yllana destacó: "Hablamos permanentemente con la dirigencia. Es un ida y vuelta constante. Debemos entender la categoría que vamos a jugar y estamos abiertos a todo. Tenemos un scouting de jugadores bastante grande, pero necesitamos trabajar en conjunto para cerrar jugadores y armar un equipo. No hay que traer nombres, sino armar un equipo".

LOS QUE SE VAN

Lucas Bruera, Agustín Lastra (regresa a Boca), Manuel Guanini, Stefano Callegari, Ian Escobar (vuelve a Talleres), Brian Guerra, Gustavo Turraca, Claudio Riaño, Facundo Curuchet, Facundo Pereyra, Rufino Lucero, Juan Manuel Olivares y Federico Bravo son los primeros nombres que no seguirán en el elenco portuario.

En la misma línea, remarcó: "El club te da una posibilidad importante porque tiene grandes inferiores, en las que se trabajó muy bien por un largo período. Normalmente intentamos trabajar con 22 o 24 jugadores y acá contamos con la chance de que hay juveniles en el plantel y otros entrenando cerca, lo que nos da la oportunidad de interactuar con ellos".

"Estables deben ser 22 o 24 jugadores, más es difícil. Ahora entrenamos con alrededor de 19 jugadores, sacando a los que se fueron. Entonces, es seguro que algunos que hoy están, después no, y que algunos que no están, lleguen más tarde", puntualizó en su segundo paso por Aldosivi.

Yllana, de 49 años, llegó al conjunto marplatense con 36 -al borde de los 37-, a tres años de su retiro como futbolista en Nueva Chicago. Y ante las diferencias con aquel inexperto del 2011, señaló: "Tal vez no soy yo el que tiene que hacer el análisis, no me gusta, pero uno crece, mejora y entiende que no es sólo la cancha, sino que también hay que trabajar en las relaciones humanas. Cuando uno inicia es mucho más entrenador de cancha que de vestuario y en realidad, tenés que ser un técnico integral, ser las dos cosas; un técnico de cancha y de vestuario".

"Hay que que gestionar todo. En ese momento no lo entendía, creía que era solamente la cancha. El DT tiene que gestionar. Es gestión, hacer que el equipo funcione y aprender a gestionar con un montón de personalidades. Hoy soy un entrenador más integral de lo que era en ese momento, por lo menos a mi modo de ver, después dirán ustedes", concluyó.