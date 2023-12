Montenegro: "No se puede gastar $500 millones en canastas navideñas"

En el marco de la denuncia que realizó el Municipio contra las organizaciones sociales que se manifestaron en el centro el pasado lunes, el jefe comunal, Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa para explicar los hechos.

El malestar se hizo público el pasado viernes, tras haber sido noticiados de la imposibilidad para cumplir con las canastas navideñas. Tras ello, este lunes realizaron una movilización masiva por las calles céntricas de la ciudad en donde reclamaron que se cumpla con lo acordado.

Sin embargo, el secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Rodrigo Gonçalves afirmó que luego de haber intentado el diálogo, se hizo efectiva la denuncia, fundamentándose en el decreto Antipiquetes dictado desde Nación.

En ese sentido, el intendente de Mar del Plata expresó: "Primero tenemos que hablar de una situación sumamente compleja que vive el país en este momento. Hay que ser muy responsables cuando hablamos. Mar del Plata no tiene déficit fiscales. Hubo reducciones de salarios de funcionarios y que no hubo nuevos ingresos de personal al Municipio, renunciar a las vacaciones no gozadas. Decisiones que se fueron tomando a lo largo de estos cuatro años".

"Hoy la plata no alcanza pero todos los marplatenses estamos haciendo un esfuerzo muy importante para llevar adelante las necesidades. Por eso decidimos que no se puede gastar $500 millones en canastas navideñas para organizaciones sociales", afirmó.

"No se puede gastar más plata de la que entra. No es viable. Pero hubo organizaciones sociales que entendieron que la forma de protestar es mediante el delito. Hubo un corte en Luro e Yrigoyen, que derivó en una denuncia. Porque entendemos que puede llevarse adelante pero no puede ponerse por encima de derechos de otros", indicó Montenegro.

"Este grupo de personas extorsiona a la ciudad, a los marplatenses y por eso se hizo la denuncia, para hacer ceder la comisión del delito. Esto quedó muy claro en un protocolo que llevó adelante la Ministra Patricia Bullrich", aclaró.

"Nosotros no contamos con fuerzas policiales y por eso estamos trabajando junto a ellos para llevar adelante este protocolo, haciendo cesar la comisión de un delito. El día que la Ministra de Capital Humano lleve adelante lo que se afirmó, que las personas que cortan no puedan cobrar los planes sociales, nosotros acompañaremos", sentenció el edil.