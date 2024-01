Afiliados a IOMA tomaron la sede de Mar del Plata: "Dejen de robarnos la plata, la gente se muere"

Tras reclamos por parte de los afiliados a IOMA la primera semana de enero, continúa activo el conflicto. Este miércoles, ante el fuerte enojo de los usuarios de la obra social y la falta de respuesta, decidieron tomar la seccional de Mar del Plata.

En un principio, la manifestación fue convocada por trabajadores docentes y jubilados, luego se sumaron desde Suteba Multicolor y judiciales.

Sobre esto, la representante de Suteba Multicolor, Nadia Martín estuvo presente en la convocatoria de este miércoles y en diálogo con El Marplatense expresó: "Siguen pasando las semanas y el reclamo continúa. Hoy nos autoconvocamos diferentes sectores, judiciales, trabajadores autoconvocados y jubilados también. De distintos sectores que tenemos IOMA, somos acá nada más en la ciudad 100 mil afiliados y afiliadas que no estamos casi con cobertura en las clínicas".

"Nos cobran fortuna para hacernos atender, prácticamente no tenemos salud, estamos a la deriva porque nos mandan al Interzonal que tampoco tiene lugar o a hacer alguna presentación judicial para que nos puedan atender. Es una vergüenza total la situación", dijo.

"A su vez también hay trabajadores a los que no les están pagando hace 4 o 5 meses, como el caso de los acompañantes terapéuticos. Entonces, ante esto, que ya no se soporta más, decidimos convocarnos hoy miércoles. Ya venimos hace un montón de miércoles y en todas el director general, Santiago González, estuvo de vacaciones y no dijeron que volvía el 8 pero no está presente tampoco. O sea, no da la cara ni ningún tipo de respuesta", mencionó.

"Así que decidimos entrar ordenadamente un representante de cada sector para que nos reciban y nos expliquen qué está pasando con las clínicas que ya no nos brindan cobertura ni medicamentos, porque no se les paga. Queremos saber qué están haciendo con toda la plata que nosotros, mes a mes pagamos", aclaró desde Suteba Multicolor.

"En este tiempo, en estos 5 o 6 días que pasaron desde la llegada de estos representantes gremiales, supuestamente se reunieron junto a la conducción sindical de SUTEBA para poder tener esta reunión en búsquedas mágicas de soluciones. Pero no hubo ninguna respuesta ni soluciones concretas, dijo Martín.

"Queremos que nos vuelvan a atender las clínicas, pero no como estábamos, esperando meses y meses para un turno, sin cobertura, que tengamos que pagar unos copagos tremendos cada que nos vamos a atender, sino que si nosotros pagamos una obra social, se tiene que cumplir el derecho fundamental y constitucional del acceso a la salud. Porque somos trabajadores que aportan y porque es un derecho básico que cualquier ciudadano tiene que tener", sumó.

"Ante la inacción de los funcionarios, de todos los sectores, del mismo gobernador Axel Kicillof y de toda la conducción sindical que es parte de esto, es que nos estamos movilizando y vamos a empezar a tomar medidas más drásticas hasta que esto se solucione", indicó la referente.

Y a modo de conclusión sentenció: "Acá hay gente que tiene a sus hijos, a sus padres sin atención, que se mueren. Entonces no podemos esperar a una respuesta que en realidad se soluciona muy fácil. Esto es un problema de plata. Que larguen la plata, que dejen de robarnos ese dinero a los trabajadores, porque las personas se nos mueren. Nos quedamos sin tratamientos y no podemos esperar eso".