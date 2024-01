Se agrava el conflicto con IOMA: dos clínicas más se dieron de baja

Persiste el conflicto entre afiliados y la obra social IOMA de Mar del Plata en donde más de cien mil de personas denuncian encontrarse a la deriva con su salud.

Docentes, jubilados, judiciales, policías, empleados bonaerenses indicaron que pese a estarles descontando la cobertura de sus sueldos, no cuentan con instituciones para atenderse debido a que tres clínicas se dieron de baja, la 25 de Mayo, la Colón y la Pueyrredon y recientemente dos más se sumaron a la lista, el Sanatorio Belgrano y la del Niño y la Madre.

La problemática radica en el pago tardío de las prestaciones a las clínicas y los bajísimos aranceles que los médicos cobran, los cuales quedan desfasados con el grave contexto económico que atraviesa el país.

Sobre esto, Silvina Ríos, docente autoconvocada dialogó con El Marplatense y expresó: "En esta jornada nuevamente presentamos una nota par que sea elevada a La Plata, con el reclamo completo, la situación se agravó en estos últimos días. El sanatorio Belgrano que era el que nos atendía, nos manifestó que ya no tiene más admisiones ni camas de internación para nosotros. Y durante la mañana, la clínica del Niño y la Madre dejó de admitir nuevas personas también de la obra social".

"En todas estas semanas recibimos, entre comillas, explicaciones que no llevan en ninguna solución. La situación es desesperante, tenemos gente con tratamientos oncológicos interrumpidos o demoras en la entrega de los remedios, otros enfermos crónicos en la misma situación, una cobertura que no llega al 15% en farmacias y en lo que cubre, y nos piden y nos ofrecen como alternativa los policonsultorios que atienden de lunes a viernes a 15 personas, en el horario de mañana hasta las 5 de la tarde. Sí uno se descompone, noche, madrugada, pídele a Dios ayuda porque ninguna institución de salud nos da la mano", dijo.

"Sinceramente tratamos de apelar, no sé si a la buena suerte o rezarle al de arriba porque por parte de IOMA no tenemos respuesta alguna. Nosotros seguimos aportando, un descuento del 16% mensual de nuestros sueldos y los docentes que tienen 3 cargos aportan por cada cargo, así que lo que recaudan es suficiente como para poder negociar con cualquier clínica", indicó la afiliada.

Y agregó: "Además el tema no es que solamente son los docentes, lo que se pierde de vista en los reclamos, porque lamentablemente si voy en contra del Gobernador entonces no vengo a este tipo de participación, si soy de un gremio y convoca el otro no vienen. El verano también va en contra porque la gente que está de vacaciones, a veces movilizarse no lo hace, pero en realidad son policías, no solo los propios de la ciudad sino los del Operativo Sol también". "Todos se atienden en las mismas clínicas que tiene Mar del Plata, por ende el HIGA y todas las instituciones de salud están sobresaturadas; todo el turismo que hay de la Provincia que tiene IOMA también se atiende en las mismas instituciones y además los judiciales desde la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de docente hablamos de docentes y no docentes, los auxiliares y todo el personal de los equipos técnicos también corresponde a la asistencia, más su núcleo familiar; la parte de discapacidad, las pensiones y las jubilaciones también", sumó Rios.

Y concluyó mencionando que "el problema no es en toda la provincia de Buenos Aires. Pero Nosotros seguimos aportando y sin tener cobertura. Y lo grave es que si tenes una emergencia en este momento, con todo lo que está sobredimensionado, no podes tener atención y corres riesgo, obviamente ni hablar de los tratamientos que ya venían haciéndose, los oncológicos, de larga duración que se cortaron y no tienen prestaciones para seguir".